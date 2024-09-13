Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        10
        Galatasaray
        GS
        9
        Beşiktaş
        BJK
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        Göztepe
        GÖZ
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Tümosan Konyaspor
        KON
        4
        Net Global Sivasspor
        SVS
        4
        Antalyaspor
        ANT
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        3
        Trabzonspor
        TS
        2
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        2
        Bellona Kayserispor
        KYS
        1
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        1
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'in en pahalı 11'i - Futbol Haberleri

        Süper Lig'in en pahalı 11'i

        Süper Lig'de yaz transfer dönemi sona ererken, takımlar da kadrolarını yıldız futbolcularla güçlendirdi. Süper Lig'de en yüksek piyasa değerine sahip oyunculardan oluşan 11 netlik kazandı. İşte Transfermarkt verilerine göre; 4-2-3-1 dizilişinde Süper Lig'in en pahalı 11'i...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 10:58 Güncelleme: 13.09.2024 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dominik Livakovic - 11 milyon Euro
          Kaleci

        • 2

          Bright Osayi-Samuel - 8,5 milyon Euro
          Sağ Bek

        • 3

          Davinson Sánchez - 18 milyon Euro
          Stoper

        • 4

          Victor Nelsson - 17 milyon Euro
          Stoper

        • 5

          Jayden Oosterwolde - 13 milyon Euro
          Sol Bek

        • 6

          Sofyan Amrabat - 22 milyon Euro
          Ön Libero

        • 7

          Sebastian Szymański - 19 milyon Euro
          On Numara

        • 8

          Gabriel Sara - 18 milyon Euro
          Merkez Orta Saha

        • 9

          Barış Alper Yılmaz - 20 milyon Euro
          Sağ Kanat

        • 10

          Allan Saint-Maximin - 18 milyon Euro
          Sol Kanat

        • 11

          Victor Osimhen - 100 milyon Euro
          Santrfor

        • 12

          En değerli 11 (Kadro değeri: 264.50 milyon Euro)

          Kaynak: Transfermarkt

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Eski eşi Fulya'yı katletmişti! Akıl sağlığı belli oldu!
        Eski eşi Fulya'yı katletmişti! Akıl sağlığı belli oldu!
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Narin'in ağabeyinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
        Narin'in ağabeyinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Zalewski zora girdi, hedef Lauriente!
        Zalewski zora girdi, hedef Lauriente!
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        Servislerde tavan delindi
        Servislerde tavan delindi
        50 yıllık bekleyiş sona erdi
        50 yıllık bekleyiş sona erdi
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Sosyal medya devlerine ceza hazırlığı
        Sosyal medya devlerine ceza hazırlığı
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Eski güzeller, yeni güzele sahip çıktı
        Eski güzeller, yeni güzele sahip çıktı
        Günlük dilimizdeki yabancı kelimeler nelerdir?
        Günlük dilimizdeki yabancı kelimeler nelerdir?
        Alışveriş yapan kadına seken kurşun isabet etti
        Alışveriş yapan kadına seken kurşun isabet etti
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Jahrein'e mustehcenlikten gozalti
        Jahrein'e mustehcenlikten gozalti
        Trump ile Harris arasında düello muamması
        Trump ile Harris arasında düello muamması
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Habertürk Anasayfa