Süper Lig'in en pahalı 11'i
Süper Lig'de yaz transfer dönemi sona ererken, takımlar da kadrolarını yıldız futbolcularla güçlendirdi. Süper Lig'de en yüksek piyasa değerine sahip oyunculardan oluşan 11 netlik kazandı. İşte Transfermarkt verilerine göre; 4-2-3-1 dizilişinde Süper Lig'in en pahalı 11'i...
- 1
Dominik Livakovic - 11 milyon Euro
Kaleci
- 2
Bright Osayi-Samuel - 8,5 milyon Euro
Sağ Bek
- 3
Davinson Sánchez - 18 milyon Euro
Stoper
-
- 4
Victor Nelsson - 17 milyon Euro
Stoper
- 5
Jayden Oosterwolde - 13 milyon Euro
Sol Bek
- 6
Sofyan Amrabat - 22 milyon Euro
Ön Libero
-
- 7
Sebastian Szymański - 19 milyon Euro
On Numara
- 8
Gabriel Sara - 18 milyon Euro
Merkez Orta Saha
- 9
Barış Alper Yılmaz - 20 milyon Euro
Sağ Kanat
-
- 10
Allan Saint-Maximin - 18 milyon Euro
Sol Kanat
- 11
Victor Osimhen - 100 milyon Euro
Santrfor
- 12
En değerli 11 (Kadro değeri: 264.50 milyon Euro)
Kaynak: Transfermarkt
-