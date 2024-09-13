Türkiye eski güzeli Özlem Kaymaz, İdil Bilgen üzerinden hesap defterini açtı

Türkiye'yi Miss Universe'de temsil eden ancak dereceye giremeyen kızıyla ilgili sözlerine devam eden Özlem Kaymaz; "Güzel genç kız. Kendini bilen, kendinden emin. En az ilki ülke insanııyla sohbet edebilen, dünya dilini akıcı konuşan. Bir noktaya parmak basabilen, dikkat çekebilen, etki yaratabilen. Hobi ötesinde bir uğraşısı olan. Dünyaya barış dilemek yerine kendi ile barışık olan. Akıllı, uslu, güzel gülen, güzel bakan, sportif, fit. Baktıkça insanın için açan gönlüne dokunan demek bana göre, sizce? Yani bence krtiter bu olmalı seçilirken. Yüzün, gözün, yeni kaşın, yeni saç stilin ve estetikle toparlanmayan zaten kalmadı ki..." mesajını yayımladı.