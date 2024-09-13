Türkiye eski güzeli Özlem Kaymaz, İdil Bilgen üzerinden hesap defterini açtı
1992 Türkiye güzellik kraliçesi Özlem Kaymaz, yeni kraliçe İdil Bilgen üzerinden 6 yıl sonra hesap defterini açtı. Kaymaz da Bilgen'i kraliçe seçilecek kadar güzel olmadığını savunanlardan biri olduğunu cümleleriyle ifade etti. Özlem Kaymaz, 2018'de Miss Turkey'e katılan kızının torpilli olduğu izlenimi oluşmasın diye hakkının yendiğini de dile getirdi
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Geçtiğimiz çarşamba akşamı düzenlenen Miss Turkey 2024 yarışmasında İldil Bilgen, kraliçelik tacını taktı. Türkiye'nin en güzel kızı seçilen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen'in birinciliği bazı sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine maruz kaldı.
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İdil Bilgen'in kraliçe seçilmesinden sonra sosyal medyada yapılan eleştirilere yönelik Miss Turkey'in sosyal medya hesabından güzelliğin tanımının yapıldığı bir paylaşımda bulunuldu.
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24 yaşında ve 1.80 boyunda olan İdil Bilgen’in, Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen'in kızı olduğu öğrenildi. Bilgen'in birinciliği gündemdeki yerini korurken, 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz da yarışma sonrasında bir dizi paylaşımda bulundu.
Anlaşılan o ki Özlem Kaymaz da İdil Bilgen'in kraliçe seçilecek kadar güzel olmadığını savunanlardan biri. Kaymaz, ayrıca 2018'de Miss Turkey'e katılan kızının hakkının yendiğini de dile getirdi.
Özlem Kaymaz, tepkisini şöyle dile getirdi;
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Özlem Kaymaz, öncelikle Türkiye Güzeli seçildiği yarışmadaki görüntüsünü; "Dün yeni güzel seçilmiş. Nostalji yapalım dedim. 'Ah ah eski güzeller ne güzeldi', 'Sizin gibisi gelmedi' gibi cümlelerle şu soğuk Hollanda'da için ısınsın" mesajını yazdı.
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Özlem Kaymaz, tacını taktığı fotoğrafa da şu notu düştü: Organizasyon 'güzel' kelimesine TDK kelime anlamını post etmiş. Gülümsetti beni. Güzellik görecelidir, sabaha kadar tartışılır. "Güzele 'güzel' demem benim olmadıkça" ya kadar gider... Güzellik yarışması denince başka şey. Sizce de öyle değil mi? Ah tabi estetik operasyon da serbest artık ortalık iyice karışık.
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Özlem Kaymaz, ardından da Şevval Şahin'in birinci olduğu 2018 Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilen kızı Tara de Vries ile ilgili açıklama yaptı: Halen bilmeyenlerle tanıştırıyorum, kızımın da taçlı bir güzel olduğunu. Benim kızım, torpil dedikodusu olmasın diye ikincilik hakkı tanınan Tara'cım. Birincisi estetik operasyonlu genç kızımız.
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Özlem Kaymaz, bir sonraki paylaşımında da; "Bence şahane bir anı, hatıra. Ben doğduğum toprakları milli bir sporcu olarak temsil etmenin yanı sıra içinde güzellik olan bir organizasyon ile yine Türkiye'mi temsil etmiş olmak. Üstelik kızımın aynı yolda bizi temsil etmiş olması... Bence çok gurur verici. Şükürler olsun" ifadelerine yer verdi.
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Türkiye'yi Miss Universe'de temsil eden ancak dereceye giremeyen kızıyla ilgili sözlerine devam eden Özlem Kaymaz; "Güzel genç kız. Kendini bilen, kendinden emin. En az ilki ülke insanııyla sohbet edebilen, dünya dilini akıcı konuşan. Bir noktaya parmak basabilen, dikkat çekebilen, etki yaratabilen. Hobi ötesinde bir uğraşısı olan. Dünyaya barış dilemek yerine kendi ile barışık olan. Akıllı, uslu, güzel gülen, güzel bakan, sportif, fit. Baktıkça insanın için açan gönlüne dokunan demek bana göre, sizce? Yani bence krtiter bu olmalı seçilirken. Yüzün, gözün, yeni kaşın, yeni saç stilin ve estetikle toparlanmayan zaten kalmadı ki..." mesajını yayımladı.
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"ESTETİK YASAK DEĞİL"
Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'in, yarışmada birinci seçildikten kısa bir süre sonra eski fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
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Şevval Şahin, burnunda estetik olmasıyla ilgili; "Zaten saklamayacaktım. Eleştirilere açığım. Sadece burnumda estetik operasyon var. Estetik yasak değil. Tabii ki sadece estetiğe bakmıyorlar. Kendine olan özgüvene ve o ışığa yansıtmana da bakıyorlar" demişti.