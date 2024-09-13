Son dakika haberi Galatasaray'da Cenk Ergün görevinden istifa etti!

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Cenk Ergün, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım.

İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum.

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Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ KEZ İSTİFA ETTİ

Bu arada Cenk Ergün'ün, Galatasaray Futbol Direktörlüğü görevinden yakın dönemde iki kez istifa kararı aldığı ancak bu istifaların kabul edilmediği öğrenildi.

HT Spor'dan Çağatay Çelik'in haberine göre; üçüncü kez istifa kararı alan Cenk Ergün, bu kez bu durumu kamuoyuyla paylaştı ve Galatasaray yönetimi istifayı bu kez kabul etmek zorunda kaldı.