İpek Kuşçu'dan 'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
Miss Turkey 2024'te güzellik kraliçesi seçilen ismin açıklanmasının ardından ilk 20'ye giremeyen İpek Kuşçu, sosyal medya paylaşımıyla 'Beni neden seçmediniz?' göndermesi yaptı
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Miss Turkey 2024 tartışması sürüyor. Tartışmanın ana konusu, yarışmada birinci seçilen İdil Bilgen'in Türkiye'nin güzellik kraliçesi olacak kadar güzel olmadığı.
Birçok kişi sosyal medya hesabı üzerinden İdil Bilgen'in kraliçe seçilmesine tepki gösterdi. O kişilerden biri de 1992 Türkiye güzeli Özlem Kaymaz.
İdil Bilgen üzerine süren tartışmaya bir başka kişi, başka bir açıdan katıldı. O Kişi de Miss Turkey 2024 elemelerine katılıp ilk 20'ye seçilmeyen İpek Kuşçu.
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24 yaşındaki İpek Kuşçu, sahip olduğu özellikleri sosyal medya hesabından sıralayarak, Miss Turkey 2024 komitesine; "Beni neden ilk 20'ye şeçmediniz?" şeklinde göndermede bulundu. Kuşçu'nun tavrı, sosyal medyada 'Narsistlik' olarak nitelendirildi.
İpek Kuşçu'nun narsistlik olarak nitelendirilen açıklamaları ise şu şöyle;
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Marmara Üniversitesi Pazarlama ve Reklamcılık bölümü mezunuyum. İstanbul Üniversitesi Adalet bölümünü hala okumaktayım. İstanbul Kuyumcular Odası'nda iyi eğitimli bir mücevher tasarımcısıyım. Osman Yağmur Dereli Sanat Akademisi, Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Audition House'tan temel oyunculuk, kamera önü oyunculuğu eğitimi aldım. Ferhan Aral hocamdan modellik eğitimi aldım. Küçüklüğümden beri altı yıl jimnastik eğitimim, koru geçmişim, buz pateni, paten, kayak, masa tenisi, basketbol, futbol, rafting, halk oyunları, dans, gitar, keman, piyano eğitimini aldım. Çok küçük yaşlardan beri resim yapıyorum ve sanatla ilgileniyorum. 10 yıldır düzenli olarak profesyonel modelim. Spor yapıyorum, huzurlu, duygusal, çokça güleryüzlü, nazik ve kibar bir insanım.
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"ZATEN HEP GÜZELDİM"
Sanatı, spor ve müziği seven, öğrenmeye açık ve kendini geliştiren bir insanım. Donanımlıyım. Her fırsat bulduğunda yurt dışına çıkmaya çalışan, farklı kültürlerle tanışan ve kültürel açıdan zengin seyahatlerde bulunmayı seven biriyim. Çocukları, hayvanları çok severim. İnsani yönden merhametli biriyim. Yardıma ihtiyacı olan herkesin yanında olmaya çalışırım. Ailem ve arkadaşlarım beni çok sever ve iyi bilirler. İngilizce biliyorum. Estetik sadece burnumda var, başka hiçbir şeyim yok. Zaten hep güzeldim. Güzellik göreceli bir kavramdır ama geri dönüş olarak girdiğim her ortamda en fazla dikkat çeken, bakınılan ve beğenilen bir insan olduğumu biliyorum.
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Boyum 1.80 ve 56 kiloyum. Yengeç burcuyum. Buraya yazmayı unuttuğum daha birçok eğitimim vardır. Sosyal sorumluluk projem halihazırda var olan uygulamam yoktu, diğer kızlarda olmadığı gibi. Ama çokça fikrim ve hayata geçirmek istediğim projelerim vardı... Zira bir yıl önce babamı kaybettim ve toplamda babamın hastalığıyla birlikte iki buçuk yıl babamdan başka hiçbir konuya yeterince ilgi göstermediğim için üzgünüm. Anlatılması çok zor bir durum benim için. Kısacası kendimi tanıtmak istedim ki sadece güzellik ön planda olsun istemem, boşuna linçlemeyin.
Fotoğraflar: Instagram