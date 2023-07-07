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Birleşmiş Milletler (BM) resmi olmayan verilere göre 7 gün üst üste yaşanan ortalama dünya sıcaklıklarıyla birlikte "iklim değişikliğinin kontrolden çıktığını" açıkladı.

ABD Ulusal Çevre Tahmin Merkezleri (NCEP) tarafından elde verilere göre; ortalama dünya sıcaklıkları 3 Temmuz Pazartesi günü 17,01 ve 4 Temmuz Salı günü 17,18 dereceye yükseldi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 3 ve 4 Temmuz'da rekor hava sıcaklıklarını işaret ederek, "Gerekli olan kilit önlemleri geciktirmekte ısrar edersek, son iki rekorun gösterdiği gibi feci bir duruma doğru ilerlediğimizi düşünüyorum" dedi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), "İklim değişikliği nedeniyle sıcak bir dönemde olduğumuzun farkındayız. Bu El Nino ve sıcak yaz koşulları ile birleştiğinde, dünyanın birçok yerinde rekor düzeyde sıcak yüzey sıcaklıklarının kaydedildiğini görüyoruz" açıklaması yaptı.

Bilim insanları sıcak havanın El Nino ile birleşmesiyle birlikte sıcaklık rekorlarının önümüzdeki günlerde tekrar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

AB'nin iklim izleme servisi, dünyanın geçen ay kaydedilen en sıcak haziran ayını yaşadığını bildirdi. Antarktika'da da hava sıcaklıkları rekor düzeydi. Elde edilen verilere göre, hava sıcaklıkları 1979-2000 yılları arasındaki ortalama sıcaklığın 10 ila 20 derece üstünde seyrediyor.

Son büyük El Nino, 2016 yılında yaşanmıştı.