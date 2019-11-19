19 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşimleri kararının, İsrail'in yasa dışı eylemlerini meşrulaştırmaya yönelik pervasız ve hukuk tanımaz tutumunun yeni örneği olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgali altındaki Kudüs ve Golan Tepeleri'ne yönelik hukuk dışı tasarruflarıyla tüm uluslararası toplumu karşısına alan ABD yönetiminin, bu kez Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerinin hukuka aykırı olmadığı iddiasında bulunması, İsrail'in yasa dışı eylemlerini meşrulaştırmaya yönelik pervasız ve hukuk tanımaz tutumunun yeni örneğidir" ifadesine yer verildi.
Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yaptığı "talihsiz" açıklamanın, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin 49. maddesi ve 2334 (2016) sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı başta olmak üzere uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "İşgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimleri, İsrail-Filistin sorununun çözümü konusunda yerleşik uluslararası parametrelere dayanan iki devletli çözüm vizyonunun önündeki en büyük engeli teşkil etmektedir. Uluslararası hukuk sistemi sadece bir ülkenin keyfi tasarrufuyla değişmeyeceği gibi böyle bir eylemin de uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği yoktur."
Açıklamada, Türkiye'nin, uluslararası toplumun sorumluluk sahibi tüm üyeleriyle Filistin devletinin bağımsızlığını ve kardeş Filistin halkının meşru haklarını savunmayı sürdüreceği vurgulandı.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.
Donald Trump yönetimi olarak, Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerine yönelik Barack Obama dönemindeki politikayı değiştirdiklerini belirten Pompeo, ABD'nin Batı Şeria'daki gelişmelerle ilgili uzun yıllardır sürdürdüğü yaklaşımın, barışın sağlanmasında işe yaramadığını savunmuştu.
Pompeo, 39. ABD Başkanı Jimmy Carter yönetiminin, 1978'de, İsrail'in sivil yerleşim girişimlerinin uluslararası hukuka uygun olmadığını savunduğunu, ancak 40. ABD Başkanı Ronald Reagan yönetiminin ise buna karşı çıktığını hatırlatmıştı.
BM'DEN TEPKİ
Birleşmiş Milletler de, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı görmeyeceğini açıklayan ABD'ye tepki gösterdi.
BM, Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimlerinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu yineledi.
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.
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