ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, işgal altındaki Batı Şeria'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Donald Trump yönetimi olarak, Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerine yönelik Barack Obama dönemindeki politikayı değiştirdiklerini belirten Pompeo, ABD'nin Batı Şeria'daki gelişmelerle ilgili uzun yıllardır sürdürdüğü yaklaşımın, barışın sağlanmasında işe yaramadığını savundu.

AA'nın haberine göre; Pompeo, 39. ABD Başkanı Jimmy Carter yönetiminin, 1978'de, İsrail'in sivil yerleşim girişimlerinin uluslararası hukuka uygun olmadığını savunduğunu ancak 40. ABD Başkanı Ronald Reagan yönetiminin ise buna karşı çıktığını hatırlattı.

Dışişleri Bakanı Pompeo, şunları söyledi:

"Reagan yönetimi, söz konusu yerleşim alanlarının yasa dışı olduğuna inanmadığını ve İsrail'in sivil yerleşim girişimlerini uluslararası hukuka uygun olduğunu ifade etti. Tartışmanın tüm taraflarını dikkatlice inceledikten sonra, Trump yönetimi olarak, Başkan Reagan ile aynı fikirde olduğumuzu belirtiyor ve ABD'nin artık Batı Şeria'daki yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu düşünmediğini açıklıyorum."

ABD'Lİ SİYASİLERDEN KARARA TEPKİ

ABD'li siyasetçiler ve yetkililer, Trump yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmasına tepki gösterdi.

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinin aday adaylarından Vermont Senatörü Bernie Sanders, Twitter'dan ABD yönetiminin kararına tepkisini dile getirdi.

Sanders, "İşgal altındaki topraklardaki Yahudi yerleşimleri yasa dışıdır. Bu uluslararası hukukta ve birçok Birleşmiş Milletler kararında açıkça belirtilmiştir. Donald Trump, bir kez daha ABD'yi izole etmekte ve aşırılıkçı tabanını tatmin etme uğruna diplomasiyi baltalamaktadır." ifadelerini kullandı.

ILHAN OMAR, KARARA MARTİN LUTHER KİNG'İN SÖZLERİYLE TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan ABD Kongresinin ilk Müslüman kadın vekillerinden Ilhan Omar da, söz konusu karara ilişkin Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamasında, Martin Luther King'in "Her şeyin sonunda, düşmanlarımızın sözlerini değil, dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız." sözlerine yer veren Omar, "Yahudi yerleşimleri uluslararası hukuku, ABD'nin on yıllardır süregelen dış politikasını ve Filistin halkınının insan haklarını ihlal etmektedir. Barış ihtimaline inanan herkes şu anda sesini yükseltmelidir." çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığının eski üst düzey Orta Doğu Yetkilisi Gerald Feierstein, Politico'ya yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimlerinin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurgulayarak, "ABD'nin bu kararı, Trump yönetiminin uluslararası toplumun durduğu noktadan ve ABD'nin 1967'den bu yana sürdürdüğü politikadan tamamen uzaklaştığını göstermektedir." yorumunda bulundu.

MÜSLÜMAN TOPLUM LİDERİNDEN "YASA VE AHLAK DIŞI" AÇIKLAMASI

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad da ABD'nin son kararına tepki gösteren isimlerden oldu.

Awad yaptığı açıklamada, "Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimleri yasa ve ahlak dışıdır. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Başkan Trump, dikkatleri azil soruşturmasının üzerinden uzaklaştırmak için aşırılıkçı tabanlarını tatmin ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL'DE SEVİNÇLE KARŞILANDI

ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurması İsrail'de sevinçle karşılandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, aldıkları karardan dolayı ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya minnettar olduğu belirtildi.

ABD'nin aldığı kararın "tarihi gerçeği" yansıttığı iddia edilen açıklamada, diğer ülkelere de yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin Trump yönetimine benzer kararlar alma çağrısı yapıldı.

"İSRAİL, FİLİSTİNLİLERLE KALICI BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE HAZIR"

Açıklamada ayrıca, İsrail'in kalıcı barışı sağlamak amacıyla tüm nihai statü meseleleriyle ilgili Filistin ile barış görüşmeleri yapmaya hazır ve istekli olmaya devam ettiği öne sürülen açıklamada, "Ancak İsrail, yerleşim yerlerinin yasallığıyla ilgili tüm tartışmaları reddetmeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz da Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, aldığı karardan dolayı ABD yönetimini tebrik ederken, Washington yönetiminin bir kez daha kararlı şekilde İsrail'in yanında yer aldığını ortaya koyduğunu kaydetti.

FİLİSTİN BAŞBAKANI'NDAN KARAR TEPKİ

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD'nin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmeme kararı almasının, uluslararası kanunların hafife alınması anlamına geldiğini belirtti.

Iştiyye, Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında, "ABD'nin İsrail'deki en radikal akımlardan birinin tarafgirliğini yapması, onu, uluslararası kanunların temel ilkelerini görmekten alıkoyuyor. Bu, başbakanlık yarışının son anlarında Binyamin Netanyahu'ya destek olma çabasından başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleriyle ilgili açıklamalarının, bunların inşasını suç sayan uluslararası kanunların hafife alınması anlamına geldiğini kaydeden Iştiyye, uluslararası topluma, barışın tesis edilmesi için sarfedilen çabaları baltalayan bu tür "tehlikeli" açıklamalara karşı çıkma çağrısı yaptı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

FİLİSTİNLİ HAREKETLERDEN BİRLİK ÇAĞRISI

Hamas, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ve İslami Cihad hareketleri, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmasına tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'li yetkililer tarafından yapılan bu açıklamalar, ABD idaresinin halkımıza ve onun haklarına yönelik saldırıya ortak olduğunun teyididir." ifadesini kullandı.

Kasım, söz konusu Yahudi yerleşim birimlerinin savaş suçu olduğunu, İsrail'in bu toprakların gerçek sahiplerini kovup buralarda güç kullanarak yerleşim birimi inşa ettiğini ve dünyanın her yerinden buralara Yahudi getirdiğini belirtti.

Yahudi yerleşim birimlerinin de İsrail gibi yasa dışı olduğunu kaydeden Kasım, Filistinlilerin, yerleşim birimleri ortadan kalkıncaya, işgalci kovuluncaya ve Filistin halkı göçe zorlandığı topraklara geri dönünceye kadar mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

FHKC'den yapılan açıklamada, Filistin'de siyasi parçalanmaya son verilip ulusal birlik sağlanması gerektiği ancak bu sayede İsrail ile onun ortağı olan ABD yönetiminin politika ve planlarıyla mücadele edilebileceği belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin yeni tutumunun, bu ülkenin "Filistin-İsrail" mücadelesinin çözümünde rol oynadığına dair bazı kişilerde halen var olan "vehimlere" son verilmesini gerekli kıldığı ifade edildi.

İslami Cihad ise siyasi bölünmeyi sonlandıracak ulusal bir toplantı düzenlenmesi ve tüm ulusal enerjinin İsrail'le mücadeleye kanalize edilmesi çağrısında bulundu.

İslami Cihad ayrıca, ABD'nin söz konusu kararına karşı Arapların ortak bir tavır sergilemesini istedi.