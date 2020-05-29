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Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK),ocak-mart dönemini kapsayan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.5 büyüdü. Piyasa beklentisi yüzde 5.2 büyümeydi. Türkiye'de Covid-19 ilk olarak 10 Mart'ta görülmüş, Türkiye pandemiden Mart ayının ikinci yarısından sonra etkilenmeye başlamıştı.

SANAYİ 1. ÇEYREKTE YÜZDE 6.2 BÜYÜDÜ

2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre diğer hizmet faaliyetleri yüzde 12.11, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 10.7, sanayi yüzde 6.2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4.6, hizmetler yüzde 3.4, tarım yüzde 3.0, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2.4, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1.9 ve finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 1.6 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 1.5 azaldı.

DEVLET HARCAMALARI YÜZDE 6.2 ARTTI

Devletin nihai tüketim harcamaları, 2020 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 6.2 arttı. Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları yüzde 5.1 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 1.4 azaldı.

İHRACATTA DÜŞÜŞ

Mal ve hizmet ithalatı, 2020 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 22.1 arttı ihracatı ise yüzde 1.0 azaldı.