İki günde binlercesi öldü!

Adana'nın Kozan ilçesinde 200 kovanda bulunan binlerce arı öldü. Kovanların sahibi, arılarının ölümüne zirai ilaçlamanın neden olduğunu ileri sürdü.
İHA'nın haberine göre, arı kovanlarını Güneri Mahallesi'ndeki narenciye arazilerinin bulunduğu alana getiren Aytekin Kunt'un 400 kovandan oluşan arılarının yarısı 2 gün içinde öldü.
Her kovanda binlerce arı olduğunu ve 200 kovanda arı kalmadığını söyleyen Kunt, kovanlar önünde ölen arılarının denetimsiz zirai ilaçlama yüzünden öldüğünü iddia etti.
'EN ÖNEMLİ DÖNEMDE BİLİNÇSİZ İLAÇLAMA'
Arıların en önemli döneminde bilinçsiz ilaçlama ve denetim olmadığı için öldüğünü söyleyen Aytekin Kunt, bir yıllık emeğinin heba olduğunu, arı ölümlerinin önüne geçilemediğini söyledi. Arı ölümlerine neden olanlara tepki gösteren Kunt, şunları söyledi:
'10 YILDIR AYNI SORUNU YAŞIYORUZ'
"30 yıldır arıcılık yapıyorum. 400 kovan arım var. Sadece ilaç bayilerine çalışıyorum. Kış emeğim boşa gitti. Bilinçsiz zirai ilaçlaması yüzünden arılarım öldü. Kimyasal maddenin getirdiği sonuç, hepsi ölüyor. Dün başladı ölümler. Şikâyet ediyoruz boş. 10 yıldır aynı sorunu yaşıyoruz. Yıllık ortalama 250 teneke bal elde ediyorum ama şu an umut yok. Yavru da alamayacağım ve kovanlar boş kalacak. Zaten içinde çok az arı var.
İNSAN ÖMRÜ DE BÖYLE GİDECEK
Dün öğlen saatlerinde geldim, arılarda titreme vardı. Kovan içlerini temizlemeye çalışıyorlardı. 400 kovan arımdan 200 kovan net zararım var. İlçe ziraat bunun üstünde dursun. İlaçlamayı gece yapsınlar. Zehirlenen arı kovana giremez. Dışarıda can çekişip ölüyorlar. Bu arılar ölürse narenciye elde edemezler, insan ömrü de böyle gidecek."
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