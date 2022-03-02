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SON DAKİKA | Bilim Kurulu Toplantısı kararları açıklandı mı? 2 Mart Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

Bilim Kurulu Toplantısı kararları açıklandı mı? 2 Mart Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin bir araya geleceği Bilim Kurulu toplantısı için geri sayım bitti. Bakan Koca, salgın başladığından beri kamusal alanda zorunlu olan maske uygulamasına ilişkin yeni kararın da toplantının ardından belli olacağını duyurmuştu. İşte 2 Mart Bilim Kurulu Toplantısı hakkında merak edilenler...

02.03.2022 - 17:27 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Son dakika haberleri... Haftalardır merakla takip edilen Bilim Kurulu Toplantısı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Şubat ayının ilk kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın tedbirleri kapsamında uygulanan maske zorunluluğu ile ilgili yeni kararlar alınacağını ancak bu kararların Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklanacağını söylemişti. 

    BİLİM KURULU TOPLANTISI KARARLARI (2 MART 2022)

    Bakan Koca'nın açıklamaları doğrultusunda geçtiğimiz 23 Şubat Çarşamba günü yapılması planlanan Bilim Kurulu toplantısı 1 Mart 2022 tarihine ertelenmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün öğleden sonra yaptığı paylaşımla Bilim Kurulu toplantısının bugün gerçekleşeceğini ve Bilim Kurulu toplantısı kararlarının saat 18.00'de gerçekleştirilecek basın toplantısının ardından duyurulacağını söyledi. 2 Mart Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları gündemde... 

  • BİLİM KURULU TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

    Bilim Kurulu Toplantısı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri bugün saat 16.00'da bir araya geldi. Bilim Kurulu Toplantısının 18.00'de bitmesi bekleniyor. 

  • MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 18.00'da yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu" dedi.

  • YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ NELER?

    Bakan Koca, "11 Mart 2020: Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda bir düzene sokmaktır. (Türkiye’de İlk Vaka açıklamasından), 2 Mart 2022: Hayatımızı yeniden düzenlemek için gerekli değişiklikleri yapmanın zamanı geldi. (Detaylar saat 18.00’da, basın açıklamasında)" ifadelerini kullandı.

  • Bakan Koca, toplantının ardından yapılacak açıklamasının bir süredir beklenen açıklama olacağına inandığını söyledi.  

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