Son dakika haberleri... Haftalardır merakla takip edilen Bilim Kurulu Toplantısı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Şubat ayının ilk kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın tedbirleri kapsamında uygulanan maske zorunluluğu ile ilgili yeni kararlar alınacağını ancak bu kararların Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklanacağını söylemişti.

BİLİM KURULU TOPLANTISI KARARLARI (2 MART 2022)

Bakan Koca'nın açıklamaları doğrultusunda geçtiğimiz 23 Şubat Çarşamba günü yapılması planlanan Bilim Kurulu toplantısı 1 Mart 2022 tarihine ertelenmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün öğleden sonra yaptığı paylaşımla Bilim Kurulu toplantısının bugün gerçekleşeceğini ve Bilim Kurulu toplantısı kararlarının saat 18.00'de gerçekleştirilecek basın toplantısının ardından duyurulacağını söyledi. 2 Mart Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları gündemde...