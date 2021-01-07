Biden'ın başkanlığı resmen tescillendi!

Son dakika bilgilerine göre, ABD Kongresi Joe Biden'ın başkanlığını resmen tescilledi. Seçiciler kurulu oy sayısı 270’i geçti. Biden’in zaferi Kongre tarafından tescillendi.

ABD'nin mevcut başkanı Donald Trump, Biden'ın başkanlığının tescil edilmesinin ardından "Görevi Biden'a devredeceğim. 20 Ocak'ta sorunsuz bir geçiş olacak" dedi.

Ayrıntılar geliyor...