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ABD medyasında yer alan haberlerde, bazı kabine üyelerinin mevcut Başkanı Donald Trump'ı anayasanın 25. maddesini devreye sokarak, görevden almayı düşündüğü ifade edildi.

ABC News'e konuşan çeşitli kaynaklar, bazı kabine üyeleri arasında Trump'ı görevden almak için tartışmaların yaşandığı söyledi. Ancak bu görüşmelerin ne kadar kapsamlı olduğu ya da mevcut başkan yardımcısı Mike Pence'in desteğinin olup olmadığı belli değil.

1965'te kabul edilen anayasanın 25. maddesinin 4. bölümü, başkanın gönüllü olmayarak iktidardan çıkarılması için bir sürecin önünü açıyor, ancak bugüne kadar buna hiç başvurulmadı.

Başkan yardımcısı ve çoğunluk, Trump'ın "makamının yetki ve görevlerini yerine getiremeyeceğine" karar verirse, Kongre'ye yazılı bir bildiri göndererek, başkan yardımcısını başkan vekili olarak atayabilir. Öte yandan, ‘makamının yetki ve görevlerini yerine getiremeyeceğine’ maddesi yoruma açık.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Ekim ayında, anayasanın 25. Maddesi uyarınca görevden alınmasına izin verecek mevzuatı gündeme getirmiş, bunun Trump ile ilgisi olmadığını söylemişti.

Pelosi, Trump’ın koronavirüse yakalanmasının ardından, Trump'ın zihinsel sağlığı hakkında sorular yöneltti ve sağlığı hakkında daha fazla şeffaflık talep etmişti.