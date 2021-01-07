Son dakika ABD'de darbe girişimi! Trump yanlıları Kongre binasını bastı. Çıkan olaylarda 4 gösterici hayatını kaybetti. ABD'de darbe olarak uluslararası ajansaların duyurduğu olaylar sırasında ve sonrasında yaşanaları haberimizde derledik. İşte adım adım ABD'de Kongre baskının detayları...

ABD'DE NELER OLDU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girdi.

Kongre binası önünde Trump destekçileriyle polis arasında arbade yaşandığı görüldü. Polisin Kongre'nin de içinde bulunduğu kompleksteki bazı binaları boşalttığı belirtildi.

Kongre binasının dışında gerginlik ve arbede yaşanırken, içeride ise başkanlık oylaması yapılıyor. ABD Senatosu bugün Joe Biden'ın başkanlığını onaylamak için toplanmıştı.

Reuters'ın haberine göre, Kongre'de yapılan seçim oturumuna ara verildi. Kongre polisi binaya giriş çıkışların durdurulduğunu duyurdu. Kongre binasında bulunan kişilere odalarında kalmaları ve camlardan uzak durmaları tavsiye edildi.

Amerikan medyası bazı göstericilerin Kongre binasına girmeyi başardığını bildirdi. Olaylarda Kongre binası içerisinde en az bir kişinin vurulduğu bildirildi.

Yaklaşık üç buçuk saat süren olayların ardından, TSİ 01.30 sularında güvenlik güçlerinin Kongre binasında güvenliği sağladığı ifade edildi.

Trump bugünkü mitinginde, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerini Demokrat Partili Joe Biden'ın kazandığını reddederek, asıl kazananın kendisi olduğunu iddia etmişti.

ABD'DE YAŞANANLAR

TRUMP: SEÇİM ÇALINDI AMA EVE DÖNMELİSİNİZ

Trump, TSİ 00.20 sularında Twitter hesabından görüntülü bir mesaj paylaştı.

Trump mesajında, "Biliyorum üzgünsünüz. Seçim zaferi bizden çalındı. Ama şimdi eve dönmek zorundasınız. Huzur gelmeli. Bu hileli bir seçimdi. Nasıl hissettiğinizi biliyorum ama karşı tarafa koz vermemeliyiz. Sizi çok seviyorum. Çok özelsiniz." dedi

BASKIN SIRASINDA 4 KİŞİ ÖLDÜ

ABD Kongresinin bazı Donald Trump destekçileri tarafından basılmasıyla yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

Washington Polis Şefi Robert Contee, Kongre binasında yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Contee, açıklamasında, Kongre içinde polis tarafından vurulan ve daha önce hastanede hayatını kaybeden kadın göstericinin ardından 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hayatını kaybedenlerden 1'inin erkek, 2'sinin kadın olduğunu ve bu kişilerin kaldırıldıkları acil servislerde öldüklerini aktaran polis şefi, söz konusu kişilerin kimliklerini açıklamadı.

HAVA KUVVETLERİ GAZİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Trump’ın destekçilerinin Kongre binasını baskınında bir kadın vurulmuş, kadının daha sonra hayatını kaybettiği açıklanmıştı. ABD Kongre Binası'nın içinde göğsünden vurularak öldürülen kadının Hava Kuvvetleri’nde görev yaptığı ortaya çıktı.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, ismi Ashli Babbitt olan kadın, Hava Kuvvetleri'nde 4 kez görev yapmış üst düzey bir güvenlik görevlisiydi. Kongre binasının lobisine açılan kapının kırık penceresinden tırmanırken vurulan Babbitt'i kimin öldürdüğü henüz bilinmezken, Trump destekçileri hayatını kaybeden kadını şehit ilan etti.

EN AZ 52 KİŞİ GÖZALTINDA

Contee ayrıca, olaylarda 14 polisin hafif şekilde yaralandığını ve en az 52 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

TRUMP'TAN OLAYLARLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Trump, "Kongre polisini ve güvenlik güçlerini destekleyin. Onlar gerçekten ülkemizin tarafında. Barışçıl kalın!" ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence ise "Kongre binasındaki olayların sona erdirilmesi" çağrısı yaparak şiddet olaylarının hoş görülmeyeceğini belirtti.

NY TİMES: CUMHURİYETÇİ PARTİ MERKEZİNDE PATLAYICI BULUNDU

New York Times'ın haberine göre Cumhuriyetçi Parti Genel Merkezi'nde patlayıcı cisim bulundu. Patlayıcının güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Gazete, Demokratların genel merkezinin de boşaltıldığını duyurdu.

TRUMP'TAN ULUSAL MUHAFIZLARA TALİMAT

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ve Washington Belediye Başkanı Bowser, kente Ulusal Muhafızlar'ın gönderilmesi talep etmişti.

Washington Post'ta yer alan habere göre Pentagon, Ulusal Muhafızlar'ın Kongre'ye gönderilmesi taleplerini reddetti.

Washington Post'un haberinden kısa süre sonra Beyaz Saray, Trump'ın Ulusal Muhafızlara "Kongre binasındaki olaylara müdahale etmeleri" yönünde talimat verdiğini duyurdu.

WASHINGTON'DA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentte yaşanan olaylar nedeniyle OHAL kararının 15 gün uzatıldığını duyurdu.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser kongre binasına girilmesinin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.



WASHINGTON'A 1000 ULUSAL MUHAFIZ GÖNDERİLECEK

New York Valisi Andrew Cuomo, ABD Kongresinin basılmasının ardından Washington'da güvenliğin sağlanmasına destek amaçlı 1000 ulusal muhafız göndereceğini açıkladı.

Cuomo, Twitter hesabından, "ABD Ulusal Muhafızlarının isteği üzerine New York'tan 1000 ulusal muhafızı iki haftalığına başkent Washington'a konuşlandırıyorum." açıklamasında bulundu.

Vali Cuomo, barışçıl bir geçişin ABD demokrasisinin temel taşı olduğunu ve New York'un Amerikan halkının iradesinin güvenli bir şekilde uygulanmasına destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Reuters'ın haberine göre polis, binadan çıkarılmaları için vekillere eşlik ediyor.

PENSİLVANYA VALİSİ: BU BİR DARBE GİRİŞİMİ

Pensilvanya Valisi Tom Wolf, başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesini, "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

Wolf, ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerin sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto eden göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesiyle ilgili Twitter üzerinden açıklama yaptı.

"Bugün gördüklerimiz demokrasi değil, darbe girişimi." ifadesini kullanan Wolf, ABD'nin adil ve özgür bir seçim yaptığını ve sonucun belli olduğunu belirterek, Cumhuriyetçilere şiddeti durdurma çağrısında bulundu.

Virginia Valisi, eyalette olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

GEORGIA'DA SİLAHLI YÜRÜYÜŞ

BBC'de yer alan habere göre Georgia eyaletinin Atlanta kentinde de bir grup Trump taraftarı uzun namlulu silahlarla eyalet binasına doğru yürüyüşe geçti.

Washington'daki gösteride, bazı kişiler silah bulundurmaktan dolayı gözaltına alınmıştı ancak Georgia'daki yasalara göre kişilerin açıkça silah taşıma hakkı bulunuyor.

Georgia'da bugün iki senatör koltuğu için seçim düzenlenmişti, Demokratların önde götürdükleri seçimi kazanmaları durumunda ABD Senatosu'nun da kontrolünü ele geçirecek.

ABD SAVUNMA BAKAN VEKİLİ: WASHINGTON ULUSAL MUHAFIZLARININ TAMAMI AKTİF HALE GETİRİLDİ

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, Washington'daki olaylar üzerine Ulusal Muhafızları aktifleştirdiklerini belirterek, "Personelimiz, Anayasayı ve demokratik yönetim şeklimizi korumak üzere yeminlidirler." açıklaması yaptı.

Miller, yaptığı açıklamada, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile birlikte, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Maryland Temsilcisi Steny Hoyer ile görüştüklerini kaydetti.

Olaylara müdahale etmek üzere Washington Ulusal Muhafızlarının tamamını aktif hale getirdiklerini ifade eden Miller, "Yerel makamların talepleri üzerine gerekli görüldüğü takdirde ek destek de vermeye hazırız. Personelimiz, Anayasayı ve demokratik yönetim şeklimizi korumak üzere yeminlidirler ve ona göre davranacaklardır." mesajını verdi.​​​​​​

TRUMP, İTİDAL ÇAĞRISINI YİNELEDİ: "EVİNİZE SEVGİ VE BARIŞLA DÖNÜN"

ABD Başkanı Donald Trump, protestoculara yönelik itidal çağrısını yineleyerek, "Evinize sevgi ve barışla dönün. Bugünü de sonsuza kadar hatırlayın." ifadesini kullandı.

Trump, Kongrenin basılması ile ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu olaylar, kutsal bir zaferin, çok uzun zamandır kötü ve adaletsiz davranılan müthiş vatanseverlerin elinden bu derece kabaca ve zalimce alındığı zaman yaşanan olaylar." değerlendirmesinde bulundu.

Mesajında itidal çağrısını yineleyen Trump, "Evinize sevgi ve barışla dönün. Bugünü de sonsuza kadar hatırlayın." dedi.

Öte yandan, Trump'ın bu paylaşımını Twitter platformundan kısa süre sonra engelledi.

Facebook ve Twitter, Trump'ın yayımladığı ve protestoculara itidal çağrısı yaptığı video mesajını da platformdan kaldırdı.

Trump'ın ifadelerinin gerginliği tırmandırma riski taşıdığı öne sürüldü.

TWITTER, TRUMP'IN HESABINI 12 SAAT KİLİTLEYECEK

Sosyal medya devlerinden Twitter, ABD Kongresine düzenlenen baskının ardından Başkan Donald Trump'ın hesabını 12 saat boyunca kilitleyeceğini, ihlallerin devam etmesi durumunda ise hesabını askıya alacağını duyurdu.

Twitter'dan yapılan açıklamada, başkent Washington'da bugün "görülmemiş ve devam eden şiddetin" ardından Trump'tan 3 paylaşımını kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle kaldırması istendiği belirtildi.

Trump'ın Twitter hesabının 12 saat kilitleneceği ifade edilen açıklamada, söz konusu paylaşımlar kaldırılmadığı ve ihlaller devam ettiği sürece hesabın askıya alınacağını bildirildi.

FACEBOOK VE INSTAGRAM'DAN 24 SAATLİK ERİŞİM ENGELİ

ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook, Başkan Donald Trump'a, Kongreye yapılan baskına yönelik paylaşımları nedeniyle 24 saat boyunca paylaşım engeli koyduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada, "Başkan Trump'ın sayfasında iki adet kural ihlali tespit ettik, bu nedenle bu süre zarfında 24 saat boyunca paylaşım yapılması engellendi." ifadeleri kullanıldı.

Facebook'a ait diğer paylaşım sitesi Instagram da Trump'ın hesabının 24 saat kilitlendiğini duyurdu.

KONGRE, BIDEN'IN BAŞKANLIĞININ TESCİLİ OTURUMUNA DEVAM EDİYOR

ABD Kongresi, Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin binayı basmasının ardından ara vermek zorunda kaldığı Joe Biden'ın başkanlığının tescil edileceği oturumuna devam ediyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yazılı bir açıklama yaparak bugün ABD demokrasisine yapılan "utanç verici saldırının" Kongreyi Biden'ın başkanlığını onaylama sorumluluğunu yerine getirmekten caydırmayacağını belirtmişti.

Temsilciler Meclisi Demokrat çoğunluk lideri Steny Hoyer, Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ile telefonda görüştüğünü belirten Pelosi, "Kongrede bu gece oturuma davam etme kararı aldık." ifadesini kullandı.

PENCE SENATOYA DÖNDÜ, OLAYI KINADI

Senato Başkanı sıfatıyla Kongre oturumuna başkanlık eden ve olayların ardından güvenli bir yere götürülen Mike Pence'in sözcüsü Devin O'Malley de son gelişmelere ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu.

"Başkan Yardımcısı Pence, Senatoya döndü." ifadesini kullanan O'Malley, Pence'in olaylar süresince hiçbir zaman Kongre yerleşkesinden ayrılmadığını kaydetti.

O'Malley, "Pence, Temsilciler Meclisi ve Senato liderleri, Kongre Polisi, Adalet Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı ile Kongrenin güvenliğinin yeniden sağlanması ve yeniden toplanması için sürekli iletişim halindeydi." bilgisini paylaştı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Donald Trump yanlısı protestocuların Kongre binasını basmasını kınadı.

ABD Senatosu, Trump destekçilerinin Kongre binasını basması nedeniyle ara verdiği oturumuna, güvenliğin yeniden sağlanmasının ardından devam etti.

"Senato Başkanı" sıfatıyla oturumu yöneten Mike Pence, oturumun açılışında yaptığı konuşmada olanları "kara gün" olarak niteledi.

Pence, güvenlik güçlerinin Kongrenin güvenliğini yeniden sağladığına işaret ederek, "Halk için çalışmalarımız devam ediyor. Bugün burada yaşanan şiddet olaylarını en güçlü şekilde kınıyoruz ve yaşanan can kaybından dolayı üzgünüz." ifadesini kullandı.

Bazı güvenlik güçlerinin de olaylar esnasında yaralandığını vurgulayan Pence, "Bugün Kongre binamızı birbirine katan kişiler asla kazanamayacak, özgürlük her zaman kazanacak. Burası hala halkın evi. Yeniden toplanan oturumumuzda, demokrasimizin direncine ve gücüne bir kez daha şahitlik edeceğiz." diye konuştu.

Pence, yaptığı açılış konuşmasının ardından, "Tanrı burada hizmet eden ve burayı koruyanları kutsasın. Tanrı, Amerika'yı kutsasın. Hadi işimize dönelim." dedi.

"BUGÜN YAŞANANLAR ÜLKEMİZİN TARİHİNDE SİLİNMESİ KOLAY OLMAYAN BİR LEKE BIRAKTI"

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, bugünkü oturumda seçim sonuçlarını resmileştirmeyi amaçladıklarının altını çizerek, "Biz hukuksuzluk ve baskılara boyun eğmeyeceğiz. Görevimizin başındayız. Anayasal görevlerimizi yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Açılışta söz alan Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ise olanlardan Başkan Donald Trump'ı sorumlu tutarak, "Bugün yaşananlar ülkemizin tarihinde silinmesi kolay olmayan bir leke bıraktı." değerlendirmesinde bulundu.