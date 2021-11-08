Bıçaklı dehşetin zanlısı kuzen çıktı

AA

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kuzenini bıçakla öldürüp cesedini fındık bahçesine bıraktığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Ballar Burmageçit mevkisinde dün fındık tarlasında hareketsiz halde yatan bir kişi gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi ve boğazında çok sayıda bıçak darbesi bulunan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

ŞÜPHELİ KUZEN ÇIKTI

Jandarma ekiplerince Ali Kemal Bayır'a (44) ait olduğu belirlenen cansız beden, inceleme sonrası Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bayır'ın ölümüne ilişkin jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bölgede yapılan teknik takibin ardından Bayır'ın kuzeni Ö.B. operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.