Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş transferi açıkladı! Amir Hadziahmetovic, resmen Beşiktaş'ta! BJK transfer haberleri

Beşiktaş transferi açıkladı!

Beşiktaş, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi

Giriş: 01.02.2023 - 16:50 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş transferi açıkladı! Amir Hadziahmetovic, resmen Beşiktaş'ta! BJK transfer haberleri
HABERTURK.COM

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Siyah-beyazlılardan KAP'a gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü arabam.com Konyaspor ile görüşmelere başlanmıştır.”

2016 yılında Konyaspor'a transfer olan ve yedi yıldır Türkiye'de top koşturan 25 yaşındaki futbolcu Konya'da havalimanında açıklamalar yapmış ve İstanbul'a doğru yola çıkmıştı.

Konya'da çok güzel yıllar geçirdiğini belirten Hadziahmetovic, İngiltere'den de teklifler aldığını vurgulayarak "Beşiktaş daha ısrarlıydı" diye konuşmuştu.

Yeşil-beyazlı ekiple bu sezon 18 maça çıkan Amir, 3 gol atıp, 2 gole de asistlik yaptı. 25 yaşındaki Amir Hadziahmetovic, 2016 yılından itibaren Konyaspor'da 199 maçta forma giydi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kışın güneş kremi kullanılır mı?
Kışın güneş kremi kullanılır mı?
Körfez'de imar işlemleri dijitale taşındı
Körfez'de imar işlemleri dijitale taşındı
Sağlık Bakanlığı'ndan Strep-A uyarısı!
Sağlık Bakanlığı'ndan Strep-A uyarısı!
Liderler 13 Şubat'a tam yetkiyle gidecek
Liderler 13 Şubat'a tam yetkiyle gidecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.