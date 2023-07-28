Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal, Milan'dan bu kez Messias'ın peşinde
Milan'dan Ante Rebic'i kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş, İtalyan ekibinden bir yıldızın daha peşinde...
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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Calciomercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, Milan forması giyen Rebic'in ardından aynı takımda forma giyen Junior Messias'ı da takibe aldı.
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Haberde siyah beyazlı ekibin Messias'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.
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Ancak oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesinde son yılına girecek olmasının bu teklifin önündeki en büyük engel olduğu vurgulandı.
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İlerleyen günlerde transferle ilgili yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtilirken, Torino'nun da transfer için devrede olduğu aktarıldı.
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2021/22 sezonunda kiralık olarak sonrasında ise bonservisi ile Milan'a katılan Messias, kırmızı siyahlı forma ile çıktığı 68 karşılaşmada 12 gol ve 5 asistlik performans göstermişti.
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