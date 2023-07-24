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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika! Beşiktaş'tan yeni "Kazak" hamlesi: Nuraly Alip... - Beşiktaş Haberleri

        Son dakika! Beşiktaş'tan yeni "Kazak" hamlesi: Nuraly Alip...

        Yeni kuraldan dolayı Türk cumhuriyetlerinden oyuncu arayışını sürdüren Beşiktaş, stopere Kazakistanlı bir ismi gündeme aldı

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 13:05
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        • 1

          Türk cumhuriyetlerinden olan futbolcuların da yerli sayılması kararının ardından Beşiktaş'ta bu yönde çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Zenit'tenBakhtiyor Zaynutdinov'u istese de yüksek bonservis nedeniyle geri adım atan siyah-beyazlılar aynı ekipten yeni bir ismi gündeme aldı.

        • 2

          Siyah beyazlılar, Zenit'te forma giyen Nuraly Alip’i gündemine aldı. Kazak futbolcu için Rus temsilcisinin nabzını yoklayan yönetim, girişimlerini hızlandırdı.

        • 3

          23 yaşındaki futbolcunun, Zenit ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Nuraly Alip, transfer edilirse yerli statüsünde oynayacak.

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