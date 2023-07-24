Son dakika! Beşiktaş'tan yeni "Kazak" hamlesi: Nuraly Alip...
Yeni kuraldan dolayı Türk cumhuriyetlerinden oyuncu arayışını sürdüren Beşiktaş, stopere Kazakistanlı bir ismi gündeme aldı
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Türk cumhuriyetlerinden olan futbolcuların da yerli sayılması kararının ardından Beşiktaş'ta bu yönde çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Zenit'tenBakhtiyor Zaynutdinov'u istese de yüksek bonservis nedeniyle geri adım atan siyah-beyazlılar aynı ekipten yeni bir ismi gündeme aldı.
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Siyah beyazlılar, Zenit'te forma giyen Nuraly Alip’i gündemine aldı. Kazak futbolcu için Rus temsilcisinin nabzını yoklayan yönetim, girişimlerini hızlandırdı.
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23 yaşındaki futbolcunun, Zenit ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Nuraly Alip, transfer edilirse yerli statüsünde oynayacak.
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