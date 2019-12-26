Beşiktaş, VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. TRT Spor'da yer alan habere göre siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"24 saat içinde VAR kayıtları açıklanmazsa, TFF Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri ile diğer kurullardaki ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız."