Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe maçında kural hatası yaşandığına dair yaptıkları başvurunun reddedilmesi üzerine bir açıklama daha yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir dizi taleplerde bulunan siyah-beyazlılar, bu taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda TFF ve kurullarının gözlerinde meşruluğunu yitireceğini belirtti. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TFF'den talebimizdir;

Konu ile ilgili kararın tekrar gözden geçirilmesi,

IFAB'tan gelen tavsiye kararının kamuoyu ile paylaşılması

MHK'nin TFF Yönetim Kurulu'na tavsiye kararının kamuoyu ile paylaşılması

Maçlarda yaşanan pozisyonları yorumlama amacıyla oluşturulan 50 hakem ve gözlemciden oluşan uygulamanın görüşlerinin kamuoyu ile paylaşılması

VAR kayıtlarıyla ilgili Tahkim Kurulu'nda bekleyen talebimizin ivedilikle yerine getirilmesi...

Şeffaflık ilkesi bağlı ve adalet duygusuna uygun şekilde olan bu taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde TFF ve tüm kurullarının gözümüzde meşruluğunu yitireceğini tüm kamuoyuna bildiriyoruz"