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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu!

        Beşiktaş, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 11 Mayıs Pazar günü yapılacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 11:12 Güncelleme: 04.05.2025 - 11:14
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        Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu!
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        Beşiktaş'ta başkanlık seçimi tarihi belli oldu. Siyah-beyazlılar, Olağan Seçimli Genel Kurul'un 11 Mayıs Pazar günü yapılacağını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 4 Mayıs 2025 Pazar günü saat 10.00’da Zuhuratbaba Mahallesi, Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi, No:32 (Sinan Erdem Spor Salonu yanı) 34147 Bakırköy-İstanbul adresinde bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılacağı ilan edilmişti.

        Bugün çoğunluk sağlanamadığından ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 11 Mayıs 2025 Pazar günü saat 10.00’dan itibaren aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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