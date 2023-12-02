Beşiktaş'ta 11 katlı binanın yıkımında yola moloz düştü, 3 araç hasar gördü
İstanbul Beşiktaş'ta, 11 katlı binanın yıkımı sırasında, yola molozlar düştü. Olayda 3 araç hasar gördü
- 1
Beşiktaş'ta, 11 katlı binanın iş makinesiyle yıkımı sırasında caddeye moloz düştü. Seyir halindeki 3 araç hasar gördü.
- 2
Bir taş parçası otomobillerden birinin camını kırarak içeri girdi, yolcu koltuğundaki kadın hafif şekilde yaralandı. Olay nedeniyle Beşiktaş'tan Levent yönüne trafik yoğunluğu yaşandı.
- 3
Olay, Levent Büyükdere Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 katlı binada iş makinesiyle yıkım yapılırken, ön taraftaki duvardan kopan moloz parçaları kaldırıma ve caddeye düştü.
-
- 4
O sırada Sarıyer yönüne ilerleyen 3 araç, taş parçalarının isabet etmesiyle zarar gördü. Taş parçalarından biri içinde iki kişinin bulunduğu bir otomobilin camından içeri girdi.
- 5
Yolcu koltuğunda oturan bir kadın hafif şekilde yaralandı. Yaralı, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
- 6
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, başka araçların zarar görmemesi için trafik şeritten sağlandı.
-
- 7
Olay nedeniyle, Beşiktaş'tan Levent yönüne trafik yoğunluğu yaşandı.
- 8
- 9
-
- 10