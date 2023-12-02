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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Beşiktaş'ta 11 katlı binanın yıkımında yola moloz düştü, 3 araç hasar gördü

        Beşiktaş'ta 11 katlı binanın yıkımında yola moloz düştü, 3 araç hasar gördü

        İstanbul Beşiktaş'ta, 11 katlı binanın yıkımı sırasında, yola molozlar düştü. Olayda 3 araç hasar gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 14:59 Güncelleme: 02.12.2023 - 14:59
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          Beşiktaş'ta, 11 katlı binanın iş makinesiyle yıkımı sırasında caddeye moloz düştü. Seyir halindeki 3 araç hasar gördü.

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          Bir taş parçası otomobillerden birinin camını kırarak içeri girdi, yolcu koltuğundaki kadın hafif şekilde yaralandı. Olay nedeniyle Beşiktaş'tan Levent yönüne trafik yoğunluğu yaşandı.

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          Olay, Levent Büyükdere Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 katlı binada iş makinesiyle yıkım yapılırken, ön taraftaki duvardan kopan moloz parçaları kaldırıma ve caddeye düştü.

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          O sırada Sarıyer yönüne ilerleyen 3 araç, taş parçalarının isabet etmesiyle zarar gördü. Taş parçalarından biri içinde iki kişinin bulunduğu bir otomobilin camından içeri girdi.

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          Yolcu koltuğunda oturan bir kadın hafif şekilde yaralandı. Yaralı, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

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          Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, başka araçların zarar görmemesi için trafik şeritten sağlandı.

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          Olay nedeniyle, Beşiktaş'tan Levent yönüne trafik yoğunluğu yaşandı.

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