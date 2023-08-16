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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika Beşiktaş haberi... Rachid Ghezzal'ın oğlu ve kayınvalidesi trafik kazası geçirdi! - Beşiktaş Haberleri

        Rachid Ghezzal'ın oğlu ve kayınvalidesi trafik kazası geçirdi!

        Beşiktaş Kulübü, Rachid Ghezzal'ın kayınvalidesi ve oğlunun Fransa'da trafik kazası geçirdiğini açıkladı. Cezayirli futbolcunun da bu gelişme üzerine Fransa'ya gittiği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 17:00
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        Ghezzal'ın ailesi trafik kazası geçirdi!
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        Beşiktaş Kulübü, Rachid Ghezzal'ın ailesinin Fransa'da trafik kazası geçirdiğini duyurdu.

        Siyah--beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ghezzal'ın kayınvalidesi ve oğlunun Fransa'da trafik kazası geçirdiği ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Ghezzal'ın kazanın ardından Fransa'ya gittiği ifade edildi.

        Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

        "Futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın oğlu ile kayınvalidesinin Fransa'da trafik kazası geçirdiklerini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

        Ghezzal, hayati tehlikeleri bulunmayan oğlu ile kayınvalidesinin tedavi süreçlerini takip etmek üzere Fransa'ya gitmiştir.

        Rachid Ghezzal'ın oğlu ile kayınvalidesine acil şifalar diler, Ghezzal ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

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