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Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emrecan Uzunhan, önceki gün Bakırköy’de maddi hasarlı trafik kazasına karışmıştı. Kazaya ilişkin tutanaklar düzenlenirken, Yavuz D., futbolcu Emrecan Uzunhan ile tartışmaya başlamıştı. Yavuz D. ardından Emrecan Uzunhan’a karşı darp ve hakarette bulunarak olay yerinden uzaklaşmıştı. Polis ekipleri tarafından yakalanan Yavuz D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Şüpheli Yavuz D. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘darp’, ‘hakaret’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından tutuklandı.

BEŞİKTAŞ DA MÜDAHİL OLACAK

Yavuz D. isimli şahıs için Beşiktaş da hukuki girişimleri başlatacak. Emrecan'a tüm desteği verecek olan siyah-beyazlılar, oyuncunun yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle kulüp olarak da mağdur olduklarını belirterek gerekli şikayetleri yetkili mercilere yapacak.