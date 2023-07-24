Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'a saldırının peşini bırakmayacak! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'a saldırının peşini bırakmayacak!

        Beşiktaş, trafikte saldırıya uğrayıp sakatlanan Emrecan Uzunhan için doğrudan davaya müdahil olacak

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 24.07.2023 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş, saldırının peşini bırakmayacak!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emrecan Uzunhan, önceki gün Bakırköy’de maddi hasarlı trafik kazasına karışmıştı. Kazaya ilişkin tutanaklar düzenlenirken, Yavuz D., futbolcu Emrecan Uzunhan ile tartışmaya başlamıştı. Yavuz D. ardından Emrecan Uzunhan’a karşı darp ve hakarette bulunarak olay yerinden uzaklaşmıştı. Polis ekipleri tarafından yakalanan Yavuz D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Şüpheli Yavuz D. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘darp’, ‘hakaret’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından tutuklandı.

        BEŞİKTAŞ DA MÜDAHİL OLACAK

        Yavuz D. isimli şahıs için Beşiktaş da hukuki girişimleri başlatacak. Emrecan'a tüm desteği verecek olan siyah-beyazlılar, oyuncunun yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle kulüp olarak da mağdur olduklarını belirterek gerekli şikayetleri yetkili mercilere yapacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        Rashica misillemesi!
        Rashica misillemesi!
        Aynı kadın testere ile sokağa çıktı... Terör estirdi!
        Aynı kadın testere ile sokağa çıktı... Terör estirdi!
        "Çılgın teklifi reddetti"
        "Çılgın teklifi reddetti"
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte gündemdeki konular
        ABD'li oyuncudan tarikat itirafı
        ABD'li oyuncudan tarikat itirafı
        Yeni Zelanda'da bakan alkollü araç kullanırken kaza yaptı, istifa eti
        Yeni Zelanda'da bakan alkollü araç kullanırken kaza yaptı, istifa eti
        Hem yüksek sıcaklık hem sağanak uyarısı
        Hem yüksek sıcaklık hem sağanak uyarısı
        Tekne alabora oldu: 15 kişi öldü!
        Tekne alabora oldu: 15 kişi öldü!
        Trabzonspor'da Orsic şoku!
        Trabzonspor'da Orsic şoku!
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Rodos'tan sonra Korfu Adası'nda da yangın çıktı!
        Rodos'tan sonra Korfu Adası'nda da yangın çıktı!
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!