Son dakika haberine göre Beşiktaş, mevcut borçlarını iki yıl ana para ödemeksizin beş yıllık süreyle yapılandırdığını açıkladı!

Beşiktaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklama şöyle:

“Şirketimiz; Aktif Bank A.Ş., Denizbank A.Ş., Halk Faktoring A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'den oluşan Konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştır.

Hem kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur

Saygılarımızla”

Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu, ortak bir çalışmayla futbol kulüplerinin borçlarını yapılandırma girişimi başlatmış ve bu kapsamda borçlarını yapılandıran ilk kulüp Trabzonspor olmuştu.