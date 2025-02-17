Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Almanya Şansölyesi: Avrupa için durum zor | Dış Haberler

        Almanya Şansölyesi: Avrupa için durum zor

        Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Paris'te toplanan güvenlik zirvesinden bir fotoğraf paylaşarak mesaj verdi. Scholz "Avrupa için durum zor. Ancak Ukrayna önüne getirilen anlaşmayı kabul etmek zorunda değil." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 21:35 Güncelleme: 18.02.2025 - 01:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Scholz: Avrupa için durum zor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Ukrayna konulu güvenlik toplantısından bir fotoğraf paylaşarak mevcut duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Ukrayna'yı desteklemeye devam etmeleri gerektiğini belirten Scholz, Avrupa için durumun zor olduğunu kabul etti.

        ABD ve Rusya'nın girişimleriyle başlatılacak olan barış görüşmelerinden ötürü memnuniyetlerini dile getiren Scholz, Ukrayna'nın dikte edilmiş bir barışı kabul etmek zorunda olmadığını belirtti.

        Scholz diğer yandan savunmaya yönelik harcamaların artırılması çağrısında bulundu. Harcamaların artırılması için Almanya'da bütçe konusunda esnek davranılması gerekeceğini belirten Scholz, gerekli düzenlemelerin yapılacağının sinyalini verdi.

        "UKRAYNA, VAROLUŞSAL BİR MESELE"

        Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada Avrupa'nın artık bir adım atması gerektiğini belirtti. Starmer "Trump ile görüşmemden sonra Avrupalı mevdikaşlarımla tekrar bir araya geleceğiz. ABD NATO'yu terk etmez ancak Avrupa'nın ön plana çıkması gerekiyor. Ukrayna'ya asker gönderme konusunda ise henüz ilk aşamalardayız. Ukrayna, Avrupa'nın geleceği açısından varoluşsal bir meseledir." dedi.

        REKLAM

        KEİTH KELLOGG: HER İHTİMAL MASADA

        ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna'ya herhangi bir şekilde barış dayatılmayacağını belirtirken, ABD askerlerinin Ukrayna'ya gönderilme ihtimaliyle ilgili "Başkan Trump'la birlikte olduğum süreçte politika şuydu; Hiçbir ihtimali dışlamıyorsunuz." dedi.

        AB'DEN UKRAYNA MESAJI

        AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Paris'te yapılan Ukrayna konulu olağanüstü zirvenin ardından sosyal medya hesaplarından aynı mesajı paylaştı.

        İki lider, zirvede Ukrayna'nın barış masasına güçlü bir pozisyonda oturması gerektiği üzerinde anlaşıldığını, barışın ülkenin bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve güçlü güvenlik garantileriyle birlikte gelmesi gerektiğini vurguladı.

        Avrupa'nın Ukrayna'ya askeri yardımlarda üstüne düşeni tümüyle yaptığını belirten liderler, bunun yanı sıra savunma yatırımları, üretimi ve harcamalarında artış sağlanmasının gerektiğini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avcılar’da korkutan yangın!
        Avcılar’da korkutan yangın!
        İsrail'e 1 ton ağırlığında bomba sevkiyatı
        İsrail'e 1 ton ağırlığında bomba sevkiyatı
        Toronto'da uçak kazası!
        Toronto'da uçak kazası!
        Çocuklarını hortumla döven baba tutuklandı
        Çocuklarını hortumla döven baba tutuklandı
        Buruk'tan yabancı hakem açıklaması!
        Buruk'tan yabancı hakem açıklaması!
        Osimhen, Cimbom'a hayat verdi!
        Osimhen, Cimbom'a hayat verdi!
        Adalet çağrısını paylaştılar
        Adalet çağrısını paylaştılar
        "G.Saray derbiyi kazanırsa 'şampiy..' derim!"
        "G.Saray derbiyi kazanırsa 'şampiy..' derim!"
        Güran cinayetinde sıcak gelişme
        Güran cinayetinde sıcak gelişme
        Sendikada silahlı saldırı!
        Sendikada silahlı saldırı!
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Scholz: Avrupa için durum zor
        Scholz: Avrupa için durum zor
        Önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı verildi
        Önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı verildi
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        TFF'den derbi için başkanlara çağrı!
        TFF'den derbi için başkanlara çağrı!
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Boşanma davalarına yeni formül
        Boşanma davalarına yeni formül
        Habertürk Anasayfa