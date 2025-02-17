Almanya Şansölyesi: Avrupa için durum zor

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Ukrayna konulu güvenlik toplantısından bir fotoğraf paylaşarak mevcut duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ukrayna'yı desteklemeye devam etmeleri gerektiğini belirten Scholz, Avrupa için durumun zor olduğunu kabul etti.

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ABD ve Rusya'nın girişimleriyle başlatılacak olan barış görüşmelerinden ötürü memnuniyetlerini dile getiren Scholz, Ukrayna'nın dikte edilmiş bir barışı kabul etmek zorunda olmadığını belirtti.

Scholz diğer yandan savunmaya yönelik harcamaların artırılması çağrısında bulundu. Harcamaların artırılması için Almanya'da bütçe konusunda esnek davranılması gerekeceğini belirten Scholz, gerekli düzenlemelerin yapılacağının sinyalini verdi.

"UKRAYNA, VAROLUŞSAL BİR MESELE"

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada Avrupa'nın artık bir adım atması gerektiğini belirtti. Starmer "Trump ile görüşmemden sonra Avrupalı mevdikaşlarımla tekrar bir araya geleceğiz. ABD NATO'yu terk etmez ancak Avrupa'nın ön plana çıkması gerekiyor. Ukrayna'ya asker gönderme konusunda ise henüz ilk aşamalardayız. Ukrayna, Avrupa'nın geleceği açısından varoluşsal bir meseledir." dedi.

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KEİTH KELLOGG: HER İHTİMAL MASADA

ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna'ya herhangi bir şekilde barış dayatılmayacağını belirtirken, ABD askerlerinin Ukrayna'ya gönderilme ihtimaliyle ilgili "Başkan Trump'la birlikte olduğum süreçte politika şuydu; Hiçbir ihtimali dışlamıyorsunuz." dedi.

AB'DEN UKRAYNA MESAJI

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Paris'te yapılan Ukrayna konulu olağanüstü zirvenin ardından sosyal medya hesaplarından aynı mesajı paylaştı.

İki lider, zirvede Ukrayna'nın barış masasına güçlü bir pozisyonda oturması gerektiği üzerinde anlaşıldığını, barışın ülkenin bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve güçlü güvenlik garantileriyle birlikte gelmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa'nın Ukrayna'ya askeri yardımlarda üstüne düşeni tümüyle yaptığını belirten liderler, bunun yanı sıra savunma yatırımları, üretimi ve harcamalarında artış sağlanmasının gerektiğini kaydetti.