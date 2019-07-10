TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, ortak basın toplantısında açıklamalar yaptı...

Özdemir ve Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yeni talimatnameyle, yeni bir sistem getirmiş bulunmaktayız. Kulüplerimiz, yıl boyunca bağımsız kuruluşlar tarafından da denetime tutulacaklar. Sezon başı, ortası ve sonu şeklinde çok sıkı şekilde devam edecektir."

"HER TAKIM İÇİN AYRI HARCAMA LİMİTLERİ BELİRLEYECEĞİZ"

"Her bir takım için takım harcama limitlerini belirleyeceğiz ve bunları web sitemizden duyuracağız. Kulüplerimizin bunu aşması halinde, futbolcu kayıtları kesinlikle yapılmayacak. Limitlerin aşılması halinde kulüp lisans kurulumuzun uygulayacağı cezaları da ilan ettik."

"Şu anda transfer ayındayız. Ağustos ayında kulüplerimizden bilançoları alacağız. Kurulumuz, bilançoları inceleyecek ve buna göre limit ilan edilecek. Kulüpler en iyi kendilerini bilirler, bizim hesabı nasıl yapacağımız açık. Kulüpler buna göre kendi limitini belirleyebilirler. Düşünün ki, herhangi bir takımın 2 puanını silersek, şampiyonluğu, düşmeyi etkileyebilir. Bugün, maalesef UEFA ve FIFA'da dosya sayısı en kabarık olarak ülkelerinden biriyiz"

"UEFA'YA DOSYA BIRAKMA DÖNEMİNİN SONA ERMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

"Dünyanın en büyük 16. ekonomisinin kulüplerinin dosyaları bu kadar çok FIFA ve UEFA'ya gitmemeli. Limitleri bulmaları çok basit, buna göre masraflarını yapmaları lazım. Kamp masrafları vb. şeyler de bunun içinde. UEFA'ya dosya bırakmamaya çalışacağız, her şeyi burada çözeceğiz. UEFA bizden daha katı. Fikret Orman başkanımın dediği gibi biz bir geçiş süreci de tanıdık. Türk futbolu 3 sene içinde kurtulabilir. Bankalarımız da kulüplerimize çok iyi bakmaktalar"

"1. VE 2. LİG EKİPLERİNE DE UYGULAYACAĞIZ"

"Türkiye'nin tanıdığı 3 önemli bankacı arkadaşlarımız bu lisans kurulunda. Kulüplerimizin durumunu onlar da iyi görecekler. Yapılandırmayı kolay görmeyin, bankalar da kulüplerimize bir sınırlandırma getiriyor. 1. ve 2. lig ekiplerimize de aynı düzeni uygulayacağız."

FİKRET ORMAN: KULÜPLER BİRLİĞİ OLARAK ARKASINDAYIZ

"Kulüplerin geldiği noktalar belli. Özellikle şampiyonluk yaşamış tüm kulüpler maddi sıkıntılar içinde. Senelerdir de bu yüzdürme şeklinde devam ediyor."

"ÇIKAN LİSANS TALİMATINI BİRLİKTE OLUŞTURDUK"

"Şu anda çıkan lisans talimatını birlikte oluşturduk. Bugünden itibaren, herkes bütçeleri içinde kalmak durumunda. Bugün ben Kulüpler Birliği Başkanı olarak, önümüzdeki 6 ay içinde, nasıl olsa 6. ayda başlayacak diye rahat olunmaması lazım. O gün itibarıyla bunun farkında olunmazsa, cezaların ağır olacağını ben de başkan da belirtti. Artık deniz bitti"

"Evet zor bir süreç. Ben sokakta yürüyorum, 'Başkanım kimi transfer edeceğiz' deniyor. Fakat bu baskılarla, kulüp yöneticileri de hareket edince durum buraya geliyor. Dikkatli hareket etmemiz lazım"

"HERKES TRANSFER BÜTÇESİNE TAKILDI ANCAK..."

"Herkes transfer bütçesine takıldı. Esas önemli şey kulübün bütçesi, oyuncularınıza verdiğiniz maaş. Hiçbir transfer bütçesini harcamasanız bile oyuncularınıza verdiğiniz yüksek maaş etkileyebilir"

"GEÇİŞ SÜRESİ VERİLDİ"

"Bütçeniz 100 iken, 130 yapabilirsiniz seneye, sonraki sene 115 yapabilirsiniz. Böyle bir geçiş süreci imkanı da verildi, elinizde kontratlar olabilir. Oyuncu primleri, seyahat giderleri, personel giderleri, antrenör maaşları, bunun oluşturduğu bir limit var"

"FEDERASYON, ELİNDE CETVEL, SOPAYLA BEKLEYEN BİR KURUM DEĞİL"

"Kulüpler Birliği olarak bunun arkasındayız. Bunun lafta kalmaması lazım. Önümüzdeki 3 sene zor olacaktır ama toparlanma sürecinden sonra düzenli olacaktır. Federasyon, elinde cetvel ve sopayla şey yapan bir kurum değil. Onların derdi kulüplere ceza vermek değil."

TFF'NİN LİSANS TALİMATNAMESİ'NDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLER

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüp Lisans yaptığı değişiklikler şöyle:

TFF, sezonluk denetlemeden sonra her takıma harcama limiti getirecek.

Süper Lig kulüpleri 2020-2021 futbol sezonundan itibaren 1 Haziran-31 Mayıs özel hesap dönemine geçecek. Takım harcama limitleri ise 2019-2020 sezonu için TFF tarafından 2 Eylül 2019'da duyurulacak. Kulüpler ara transfer döneminde bu limite uymak zorunda kalacak.

Kulüpler, bağımsız denetim şirketlerince incelenecek. TFF de yıl boyu kulüpleri denetleyecek.

TRANSFER YASAĞI VE KADRO SINIRLAMASI GELDİ

TFF, yeni talimatnameyle kulüplere transfer yasağı ve kadro sınırlaması cezaları da verebilecek.

İhtar, para ve puan silme cezalarının yanı sıra kulüpler belirlenen harcama limitine uymazsa transfer yasağı ve kadro sınırlandırmasıyla da karşılaşabilecek.

Belirlenen harcama limitinin aşılması durumunda, kulüplere şu cezalar verilecek:

Yüzde 5'e kadar aşılırsa: İhtar

Yüzde 6-10 aşılırsa: Kadro sınırlaması

Yüzde 11-15 aşılırsa: Transfer yasağı

Yüzde 16-20 aşılırsa: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması

Yüzde 21-25 aşılırsa: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması

Yüzde 26 ve üstü aşılırsa: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.