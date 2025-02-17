Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: 12 kişiye 5 yıl hapis istendi

Diyarbakır'ın Bağlar’ın Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın soruşturmasında sıcak gelişme yaşandı. Habertürk'ten Veysi İpek ve Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Narin Güran’ın cinayet soruşturması kapsamında 12 şüpheli hakkında yeni bir iddianame hazırlandı.

Sürdürülen soruşturma kapsamında Barış, Güran, Birsen Güran, Hediye Güran, Maşallah Güran, İbrahim Halil Güran, Mehmet Kaya, Kurtuluş Güran, Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevki Kaya, Muhammed Kaya, Ömer Faruk Güran ve Şeyma Kaya hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan iddianame hazırlandı.

10 sayfalık hazırlanan iddianamede, şüphelilerin verdikleri ifadelerin çelişkili olduğuna değinildi. Soruşturma kapsamında, 12 kişi hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan 5 yıl hapis cezası istendi.

Narin Güran cinayetiyle ilgili 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sona eren duruşmada Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Ayrıca tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verildiği öğrenildi.

DAVAYA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLANACAK

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’ne bağlı Tavşantepe Köyü’nde 21 Ağustos günü korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında, Hediye Güran, Maşallah Güran, Barış Güran, Birsen Güran, Fuat Güran, İbrahim Halil Güran, Ömer Faruk Güran, Kurtuluş Güran, Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya, Muhammet Kaya ve Şeyma Kaya hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli 12 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan 10 sayfalık iddianamede, Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede, Narin Güran’ı arayan jandarma personelinin köyde tutanak altına aldığı bilgiler ile ifadelere yer verildi. şüphelilerden Muhammed Kaya’nın Narin’in kaybolduğunun ikinci gününde Suriye'den gelen şahısların yaşadığı çadırlar bölgesinde bulduğunu iddia ettiği Narin’e ait olabileceği terlikle ilgili kimseye haber vermediğinin yer aldığı iddianamede, “ Bu hususunda kimseye bir haber vermediğini, ailenin ise terliğin numarasına dahi bakılmadan terliğin Narin'e ait olduğu belirtilerek olayın farklı değerlendirilmesine yol açmaya çalıştıkları kaydedildi. 23 Ağustos’ta 2024’te Barış Güran’ın da jandarmaya bir kız çocuğunun iki erkek şahıs tarafından elinden tutularak zorla kaçırılmaya çalışıldığı şeklinde bildirimde bulunarak arama tarama faaliyetlerini farklı bölgeye yönlendirmeye çalıştığı” denildi.

GERÇEĞE AYKIRI BEYANLAR

Köyde 24 Ağustos’ta çıkan yangın ile ilgili ise iddianamede şöyle kaydedildi:

“Tavşantepe mahallesinde elektrik tellerinin birbirine çarpmasını sağlayacak hiç bir dış etken rüzgar ve yağmur bulunmamasına karşın elektrik telleri sebebiyle yangın meydana geldiği, bu hususun ihbarı esnasında İbrahim Halil Güran’ın jandarma personelini dinlediği ve takip ettiği, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran’ın yangın çıkarmaya çalıştıklarının tespit edilmiştir. Arif Güran’ın evi ikinci kez arandığı esnada Fuat Güran’ın jandarma personellerini gizliden dinlediği, arama noktasına yaklaştığı ve şüpheli tavır ve davranışlarda bulunduğunun belirlenmiş. Birsen Güran ve Maşallah Güran'ın ise hakkında yapılan değerlendirmede, şahısların olayın hemen sonrasında alınan beyanlarında olay günü Narin Güran’ı kendilerinin ikametlerine iki kez geldiğini, ikinci kez geldiğinde saatin 17:40 olduğunu beyan etmişler. Ancak saatte Narin Güran'ın vefat ettiğinin tespiti karşısında beyanlarının açıkça gerçeği yansıtmadığı, kendi aralarında çelişkili beyanlarda bulundukları ve Birsen Güran’ın bu şekilde beyanda bulunmalarının kendilerine Salim Güran tarafından söylendiğini ifadesine yansımıştır. Bu şekilde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunarak olayın araştırılmasını ve fail ya da faillerin yakalanmasını açıkça engellemeye çalıştıkları tespit edilmiştir.”

18 YAŞINDAN KÜÇÜK 3 ŞÜPHELİ

Başsavcılık tarafından hazırlanan iki ayrı iddianameden biri Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesine, 18 yaşından küçük 3 şüpheli hakkındaki iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesine sunuldu. Hazırlanan iddianamelerde, 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verildi.

TAHLİYE EDİLEN İKİ KİŞİ GÜRAN AİLESİ TARAFINDAN KARŞILANDI

Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklanan şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A, cezaevinden çıkışta Güran ailesi tarafından karşılandı.

Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iki ayrı iddianameden biri Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesine, 18 yaşından küçük 3 şüpheli hakkındaki iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesine sunuldu. Hazırlanan iddianamelerde 6'sı tutuklu, 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verildi. Ağlayarak cezaevinden çıkan iki tutuklu, Güran ailesi tarafından karşılandı.