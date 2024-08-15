"Beren bana telefon etti, 'Asansörde kaldık' dedi. Ben de daha önce birkaç kere daha yaşandığı için 'görevli gelir asansörü açıp çıkarır' diye düşündüm. Hep iletişim halindeydik, sonra Beren’i ‘görevliler geldi mi?’ diye aradım. Bir 15 dakika sonra görevli gelmiş; ama asansörü açamamış. Beren arayıp ‘Başka bir yerden gelecekler anne, bizi çıkaracaklar’ dedi.