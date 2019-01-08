Son dakika: Benzin ve motorine zam geliyor! Bu geceden itibaren...

Akaryakıtta mayıs ayından bu yana eşel mobil sistemi uygulanıyor. Eşel mobil sisteminde petrol fiyatlarındaki ve döviz kurundaki artışların pompa fiyatlarına yansıması, devletin özel tüketim vergisi (ÖTV) gelirlerinden feragat etmesi suretiyle önleniyordu.



EŞEL MOBİL FİİLEN SONA ERDİ



Uluslar arası piyasalardaki petrol, motorin ve benzin fiyatlarında meydana gelen artış ve döviz kurundaki tırmanma dolayısıyla uzun bir aradan sonra akaryakıtta pompa fiyatlarına bu gece zam yapılacak. Bu durum, eşel mobil uygulamasının fiilen sona erdiği şeklinde yorumlandı.



ANKARADA MOTORİN LİTRE FİYATI 5,94

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,76 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,94 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,63 liradan 5,81 liraya, İzmir'de ise 5,71 liradan 5,89 liraya yükselecek. Benzinin fiyatı Ankara’da ortalama 5,94 liradan 6,11 liraya, İstanbul'da 5,82 liradan 5,99 liraya, İzmir'de de 5,92 liradan 6,09 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.