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Haberler Enerji Akaryakıt Son dakika: Benzin fiyatları zamlandı! DEV KUYRUK! LPG, motorin benzin fiyatları - 25 Kasım

Akaryakıtta büyük zam! 50 TL tasarruf için metrelerce kuyruk

Akaryakıt fiyatları bu gece yarısından itibaren ortalama 1 TL'nin üzerinde zamlandı. Zamlı fiyatlara göre bir depodan ortalama 50 - 55 TL arası avantaj sağlamak isteyen araç sahipleri zammın gerçekleşeceği saat öncesinde akaryakıt bayileri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İşte akaryakıta yapılan zam sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin benzin, LPG fiyatları...

25.11.2021 - 08:11 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Benzin fiyatları zamlandı! DEV KUYRUK! LPG, motorin benzin fiyatları - 25 Kasım

Akaryakıt ürünleri dün döviz kurlarında yaşanan sert hareket sonrası bu gece yarısı zamlandı.

Benzinin litre fiyatına 1 lira 2 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 6 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 65 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8,72 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,74 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 9,69 liraya, İzmir'de 8,74 liradan 9,76 liraya çıktı.

10 LİRAYA YAKLAŞTI

Ankara'da ortalama 8,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,83 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 8,71 liradan 9,77 liraya, İzmir'de 8,79 liradan 9,85 liraya çıktı.

LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 7,40 liradan 8,05 liraya, İstanbul'da ortalama 7,35 liradan 8 liraya ve İzmir'de 7,23 liradan 7,88 liraya yükseldi.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Zam haberinin duyulmasının ardından vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına akın etti. 55 litrelik bir depoyu zam öncesinde fulleyerek yaklaşık 50 - 55 lira arasında avantaj sağlamak isteyen otomobil sahipleri gece yarısı öncesinde akaryakıt bayileri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

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