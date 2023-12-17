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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Ankara'da 7 kişi karbonmonoksitten zehirlendi! - Haberler

        Ankara'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi tedavi altına alındı

        Ankara'da bir evde kalan 7 yabancı uyruklu kişinin karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi. Fenalaşan kişiler tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 11:06 Güncelleme: 17.12.2023 - 11:07
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        Başkentte 7 kişi karbonmonoksitten zehirlendi!
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        Keçiören ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 7 yabancı uyruklu hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Ufuktepe Mahallesi Şehit Ali Ekşioğlu Sokak'ta bir binanın aynı dairesinde bulunan 7 yabancı uyruklu, henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı.

        Haber verilmesi üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yabancı uyruklu 7 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

        Yabancı uyruklu kişilerin ikamet ettiği binada, doğalgaz ekiplerince gaz kaçağı kontrolü yapıldı.

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