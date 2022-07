Avukat Servet Bakırtaş ve Öznur Tufan için tören

HABERTURK.COM / DHA

Bakırköy'de Abdullah Türkoğlu'nun, bürosunda tabancayla ateş ederek öldürdüğü avukat Servet Bakırtaş'ın eşi Günsenin Bakırtaş konuştu. Bakırtaş, "Eşim avukat, kızım doktor. Her iki meslekte çok ulvi, her iki meslekte çok değerli. Ülkenin çok iyi yetişmiş insanları bunlar. Onlar bizim geleceğimiz. Her ikisini de katletmek gerçekten çok kötü bir şey. Tehdit edip etmediğini de açıkçası ben bilmiyorum. Bir başkası biliyor mu bilmiyorum ama ben bilmiyorum. Bu kişi uzun yıllardır avukatlığını yaptığı kişinin karşı tarafı. Daha önce tanıdığı bir müvekkil ama 5 yıl önce olan bir davanın sonucu bu. Yeni bir davanın sonucu değil. Müebbet istiyoruz" dedi.

İstanbul Bakırköy'de Abdullah Türkoğlu, avukat Servet Bakırtaş'ı bürosunda tabancayla ateş ederek öldürdü. Saldırgan daha sonra Büyükçekmece'deki iş yerinde kendisine dava açan Öznur Tufan'ı tabancayla ateş ederek öldürdü. Öldürülen avukat Servet Bakırtaş'ın vurulduğu haberini alanlar, Bakırköy'de bulunan bürosunun önüne geldi. İncelemelerin ardından Servet Bakırtaş'ın cenazesi, bürodan çıkarıldı. Cenaze aracına konulan Servet Bakırtaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işleminin ardından Bakırtaş'ın cansız bedeni yakınları tarafından alınarak Zeytinburnu'ndaki Kozlu Gasilhane'sine götürüldü. Burada konuşan eşi Günsenin Bakırtaş, davayı çok sayıda avukatın takip edeceğini ve müebbet talep ettiklerini açıkladı.

"MÜEBBET ALMASINI İSTİYORUZ"

Günsenin Bakırtaş, öldürülen eşi Avukat Servet Bakırtaş ve Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Ekrem Karakaya´nın öldürülmesine tepki gösterdi. Günsenin Bakırtaş, "Eşim avukat, kızım doktor. Her iki meslekte çok ulvi, her iki meslekte çok değerli. Ülkenin çok iyi yetişmiş insanları bunlar. Onlar bizim geleceğimiz. Her ikisini de katletmek gerçekten çok kötü bir şey. Hem insanlık adına kötü hem aileler adına kötü. İkisini de katletmek çok kötü bir şey. Davasını sonuna kadar takip edeceğiz. Sadece bir avukat değil, oğlum ve kızım da avukat. Çok sayıda avukat bu davayı takip edeceğiz. Sonuna kadar ceza alması için mücadele edeceğiz. Müebbet almasını istiyoruz"diye konuştu.

"5 YIL ÖNCE OLAN BİR DAVANIN SONUCU BU"

Bakırtaş "Eşim tehdit alıp almadığına ilişkin açıklamaları evde yapan birisi değildi. İşle ilgili olanlar işte kalırdı. Tehdit alıp almadığı konusunda herhangi bir bilgi vermiyordu. En son ne zaman görüştüklerini bilmiyoruz. Tehdit edip etmediğini de açıkçası ben bilmiyorum. Bir başkası biliyor mu bilmiyorum ama ben bilmiyorum. Bu kişi uzun yıllardır avukatlığını yaptığı kişinin karşı tarafı. Daha önce tanıdığı bir müvekkil ama 5 yıl önce olan bir davanın sonucu bu. Yeni bir davanın sonucu değil. Hapisteymiş, çıktıktan sonra maalesef böyle bir katliam yaptı" dedi.

ÖZNUR TUFAN'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Büyükçekmece'de, Abdullah Türkoğlu tarafından öldürülen Öznur Tufan'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Öldürülen kadının yeğeni Burak Ocak, "Avukatı vurmuş, oradan benim evime doğru gitmiş. Orada beni bulamayınca dükkana gidip dükkanda kimi bulduysa sıkmış" dedi.

Bakırköy ve Büyükçekmece'de dün gerçekleştirilen çifte cinayetlerin kurbanlarından Öznur Tufan (71)'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. 2013 tarihinde Burak Ocak'ı vurduğu için hapse giren Abdullah Türkoğlu, geçtiğimiz aylarda tahliye oldu. Tufan tarafından kendisine açılan tazminat davasını öğrenen Türkoğlu, davanın geri çekilmesi için Öznur Tufan ile Tufan'ın avukatı Servet Bakırtaş'tan davanın geri çekilmesini istedi. Talebi ret edilen Türkoğlu, önce avukat Bakırtaş'ı Bakırköy'deki ofisinde öldürdükten sonra, iddiaya göre Burak Ocak'ın evine gitti. Ocak'ı evinde bulamayan Türkyılmaz, Tufan'ın işyerine giderek kurşun yağdırdı. Türkyılmaz olay yerinde polis tarafından yakalandı. Öldürülen Öznur Tufan'ın naaşı Aybars Ak Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığına defnedilecek. Avukat Servet Bakırtaş ise Bakırköy adliyesinde gerçekleştirilen törenin ardından Eyüpsultan Camii'inde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

"BENİ VURMAYA DİYE GİTMİŞ"

Öldürülen kadının yeğeni Burak Ocak, "2013'de beni vurdu. Dava devam ediyordu. Tazminat davasını hazmedememiş. Avukatı vurmuş, oradan benim evime doğru gitmiş. Orada beni bulamayınca dükkana gidip dükkanda kimi bulduysa sıkmış. Orada da benim öz teyzem vardı. 72 yaşında kadın tesbih çekerken göğsünden vurup kaçmış. olay bundan ibaret. Abisi de bunun geçen senelerde özbeöz oğlunu 16 yerinden bıçaklayıp öldürdü. Ailece caniler. Beni vurmaya diye gitmiş. Teyzem de ben de davacıydı" dedi.