Katil zanlısı yakalandı

Bakırköy'de bir avukatı çalıştığı büroda öldürdükten sonra Büyükçekmece'de de bir kadını öldürdüğü iddia edilen zanlı, polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Karlıktepe Mahallesi'ndeki hukuk bürosunda çalışan bir avukat, öğle yemeğinden döndüğü sırada bürodaki meslektaşı Servet Bakırtaş'ı yerde kanlar içinde gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Bakırtaş'ın silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, olaydan kısa süre sonra Büyükçekmece'de Spotçular Çarşısı'nda Ö.T. isimli kadının öldürüldüğü ihbarını aldı.
İki olayın failinin de Abdullah T. olduğunu tespit eden polis ekiplerince yapılan araştırmada şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.
ŞÜPHELİNİN, İKİ MAKTULÜ DE TEHDİT ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Avukat Bakırtaş'ın cenazesi de olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Şüpheli Abdullah T'nin, yaklaşık 5 yıl önce maktul Öznur Tufan'ın bir akrabasını silahla yaraladığı, bu nedenle tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
Bu olay nedeniyle Tufan'ın şüpheliye tazminat davası açtığı, şüpheli Abdullah T'nin ise cezaevinden çıktıktan sonra tazminat nedeniyle Öznur Tufan'ı ve avukatı Servet Bakırtaş'ı tehdit ettiği belirtildi.
Dava geri çekilmeyince şüphelinin iki kişiyi silahla öldürdüğü öğrenildi.
"MESLEK HAYATIMIZDA BÖYLE TEHDİTLERE ALIŞIĞIZ"
Öldürülen Servet Bakırtaş'ın cübbesi, meslektaşları ve yakınları tarafından binanın giriş kapısına asıldı.
Öldürülen Servet Bakırtaş'ın avukat oğlu Ali Selçuk Meriç, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu an için adli soruşturma devam ediyor. Biz meslek hayatımızda böyle tehditlere alışığız, yapacak bir şey yok. Bu ülkenin hali bu. Tehdit edildiğini söylemedi ama alışığız böyle şeylere." ifadelerini kullandı.
Avukat Alaiddin Kölgesiz de 25 yıldır arkadaş oldukları Bakırtaş'ın çok iyi bir avukat olduğunu söyledi.
Bakırtaş'ın ceza davaları almadığını belirten Kölgesiz, "Benim bildiğim yaralamadan kaynaklanan bir tazminat davası varmış. Servet onun vekilliğini almış. Öldüren katil önce Servet'i, sonra davacı kadını vurmuş. Ben de bir avukatım, o kadar sıradanlaştı ki bu cinayetler. Kasten yapılmış bir eylem, inşallah İstanbul Barosu bu konuya sahip çıkar." diye konuştu.
Fotoğraflar, DHA tarafından servis edilmiştir.
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