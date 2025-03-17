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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek ABD'li mevkidaşı ile görüştü! - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek ABD'li mevkidaşı ile görüştü!

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 20:25 Güncelleme: 17.03.2025 - 20:41
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        Bakan Şimşek ABD'li mevkidaşı ile görüştü!
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre Bakan Şimşek, telefon görüşmesinde, Bessent'i yeni görevinden dolayı tebrik etti.

        Görüşmede, her iki Bakan da ilk fırsatta yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı. Bu çerçevede tarafların, nisan ayının son haftasında Washington DC'de düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamda bir araya gelmesi bekleniyor.

        Yaklaşık yarım saat süren telefon görüşmesinde, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik işbirliğinin daha da derinleştirilmesi konusu ele alındı.

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