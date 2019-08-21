SON DAKİKA!

Aile ve Çalışma Bakanı Selçuk, memur zammıyla ilgili olarak Külliye'de açıklama yaptı. Selçuk, "Kamu heyeti hakem kurulu süreci bugün itibariyle başlamış oldu. Hakem heyetinin alacağı karar tüm taraflar için bağlayıcı olacak" dedi. 5. dönem görüşmelerinin 1 Ağustos'ta başladığını hatırlatan Selçuk "Sürecin ilk toplantısında bu toplu sözleşme görüşmeleri takvimi kamuoyuyla paylaşıldı. Merkez Bankası tarafından beklenen enflasyon yüzde 8.2, 2021 için yüzde 5.4 olarak açıklanmıştı. Kamu personeline ilişkin harcamaların bütçede artan payına rağmen enflasyonu göz önüne alarak maaş artışı yaptık. Müzakereler devam ederken maalesef kamu görevlileri sendikaları yetkilileri 2020-2021 taleplerini daha da yükselterek ortak bir noktada buluşma ihtimalini zayıflattı. Müzakereler sürecin ilk gününde açıklandığı gibi 20 Ağustos'ta sonuçlandı" dedi.

'MÜZAKERE MASASINI EKRANLARDA ÇAĞRIDA BULUNARAK DEĞİL MASANIN BAŞINDA DİNLEDİM'

Heyetteki tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Bakan Selçuk şöyle konuştu: "Masada uzlaşıyı sağlamak temel önceliğimiz oldu. Ben de bizatihi müzakere masasını ekranlarda çağrıda bulunarak değil masanın başında dinledim. Bilindiği üzere toplu pazarlık süreci uzlaşmazlık olması halinde hakem kurulunun devreye girmesini öngörmektedir. 3 iş günü süre tanımlanmakta. Kamu görevlileri, hakem kurulunun süresi bugün başladı. Uzlaşmazlık durumu her sözleşmede olduğu gibi bu sözleşmede de olduğu gibi doğal sonuçlardan biri. Hakem kurulunun alacağı karar toplu sözleşme tüm tarafları için nihai ve bağlayıcı olacaktır."

HAKEM KURULU'NDA 11 ÜYE GÖREV YAPACAK

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş başkanlığında oluşturulan hakem kurulunda, 5’i sendikaların belirlediği isimler arasından olmak üzere 11 üye görev yapacak. Kurul toplantıları en az sekiz üyenin katılımı ile yapılacak. Kurulun, sendikaların başvurularından itibaren beş gün içinde karar vermesi gerekiyor. Hakem kurulunda oyların eşit çıkması durumunda, başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış kabul ediliyor.

İLK TEKLİF 16 AĞUSTOS'TA GELMİŞTİ

Memur ve memur emeklilerinin 2020-2021 yılı maaş artışlarının belirleneceği 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde 20 Ağustos olarak belirlenen müzakere süresi içinde uzlaşma sağlanamadı.

Görüşmeler kapsamında hükümet, 16 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı. 2020'nin ilk altı ayında yüzde 3.5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2.5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti. Bunun üzerine hükümet, 18 Ağustos'ta 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulunmuştu.

SENDİKA NE İSTEMİŞTİ?

Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu. Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti. Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti.

Kamu Görevliler Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu teklifin de sözleşmeyi imzalama seviyesinin uzağında olduğunu belirterek, yeni teklif beklediklerini söylemişti. Taraflar arasında son güne kadar uzlaşının sağlanamaması üzerine Memur-Sen, iş bırakma ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yapmıştı.