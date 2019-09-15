Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan CNN Türk'te katıldığı programda Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor.

İşte Bakan Pekcan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar;

"Öncelikle sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonlarıyla Trump'la bize gösterdikleri 100 milyar dolarlık ihracat hedefi bize motivasyon oldu."

"Yoğun bir çalışma temposuna girdik. 100 milyar dolarlık ihracat için çalışma grupları oluşturduk."

"(ABD Ticaret Bakanı) Ross'la bir aya geldik stratejilerimizi ve yol haritalarımızı belirledik. Ben de ve Ross da çok detaycı. Daha çok üzerinde durduğumuz öncelikli hedef sektörleri belirledik. Öncelikle tekstil, hazır giyim, mobilya , otomotiv ekim ayında başlayacak. Sektör temsilcilerimizle bir araya geldik."

'STA UZUN SOLUKLU BİR İŞ'

"Çelikte 1.1 milyar dolar ihracatımız etkileniyor. Bugünkü ihracatımızın yüzde 50'si.. Önce ticaretin önündeki engelleri kaldırmak lazım. Ross çelikle ilgili daha tutucu davranıyor. Kota sistemi uygulamışlar biz de kota sistemini kabul edebiliriz. Biz de 22 ürüne ek vergi getirdik.

"Serbest ticaret anlaşması çok uzun soluklu bir iş. Alt çalışmasını yapabiliriz. Daha hızlı yol alabileceğimiz pazara daha hızlı girebileceğimiz bir ticaret anlaşması isteğimiz."

'BAKANLIKLAR ARASI WHATSAPP GRUBU'

"Biz 29 Ağustos'ta ihracat master planı açıkladık. Bütün sektörlerin görüşlerini aldık. Kendi stratejimizi belirledik. Hedef ülke ve hedef sektör belirledik."

"Hedef katma değeri yüksek ihracatı artırmak. Artma potansiyeli olan sektörler olsun diye çalışmalar yaptık. 5 sektör var makina , otomotiv, elektrik, kimya ve gıda sektörleri hedef aldık."

"Bakanlıklar arasında WhatsApp grubu var. Bana söylenen aylar süren şeyleri 10 dakikada uygulamaya geçirebiliyoruz."

'TİCARET SAVAŞI ASLINDA TEKNOLOJİ SAVAŞLARI'

"Hazır giyim ve tekstil bizim gururumuz. Hazır giyimde dünya ihracatında aldığımız pay yüzde 2.7. En geride olduğumuz girişim ve haberleşme grupları."

"Bütün stratejilerimizi teknoloji odaklı üretime dayalı olarak hazırlayacağız."

"Ticaret savaşları teknoloji savaşları aslında...."

'FABRİKANIN YERİ BİLE BELLİ'

"Serbest bölgelerde Ar-Ge teknoloji odaklı üretimin desteklemesi bizim bakanlığımız dahilinde. Biz de teknoloji serbest bölgeleri yaratmak istiyoruz. Teknoloji seraları yapmak istiyoruz. Yeri talep odaklı olacak. Biz çalışmalarımızı yaptık, taslak çalışmalarımızı. Bizim zaten çalışma grubumuzda melek yatırımcılar, start-up'lar var. TEKNOFEST de buna dahil mesela.

"Alman otomotiv fabrikasının yeri bile belli. Alman Bakanlığı çok olumlu açıklamalar yaptı. Finale çok yaklaşıldı."

"Brexit'in ne olacağını kimse bilmiyor. Anlaşmasız Brexit'te 2.4 milyar dolar ihracatımız azalacak."

'İRAN BİZİM KOMŞUMUZ'

"Biz Brexit'ten dolayı bir çalışma grubu kurduk. İngiltere'nin Brexit sonrası ticaret hedeflerden biri Türkiye."

"Türkiye kanatlıda ihracatın yüzde 70'si Irak'a yapılıyor. Defalarca görüştük. İki gün önce bakanla Whatsapp'ta yazıştık. Sadece yumurta ile 634 milyon dolar ihracatımız var Irak'a. Bize mayıstan beri 'yakında çözülecek' diyorlar. 'Çalışıyoruz' diyorlar. Tarım Bakanlığı'ndan bir rapor bekliyor parlamento. Tarım Bakanlığımız da irtibat halinde...."

"İran ambargosu petrol ticareti açık olduğu zaman bizim açımızdan ihracatımızı etkilemişti. İran halkı bizim komşumuz. Ambargo bizim ticaretimizi olumsuz etkiledi."

"Esnafımızı ihracat yapmak için pazara giriş eğitimleri veriyoruz. Mevzuat çalışmaları yapıyoruz. Göreve geldiğimden beri dijitalleşmeye çok önem veriyorum. Kasım gibi ESPİS denen uygulama hayata geçecek. Esnaf artık kendi muhasebe kayıtlarını ESPİS üzerinden yapabilecek."

"Kooperatifi yaygınlaştırmak üzere 24 ilde 24 kooperatif çalışması başlatıyoruz. Kadın girişimci kooperatiflerimiz var.

Toplam gümrük muhafaza 6 bin kişilik bir kadromuz var. 16 bin 600 ton yakıt yakaladık. Uyuşturucuda 5.6 ton, sigara kaçakçılığı yüzde 20'lerden yüzde 2'ye düştü. Bunu bin 900 kişilik bir ekiple yapıyoruz."

"Memur alımları bütçeyle alakalı bu sene böyle bir bütçemiz yok. Gelecek sene inşallah böyle bir bütçe ayıracağız."