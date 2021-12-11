Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Nebati, toplantıda, yatırım, üretim ve istihdamın artırılması için atılacak adımlarla, iş dünyasının talepleri değerlendirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, 2 Aralık'ta göreve gelmesinin ardından ilk olarak iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde saat 13.30'da basına kapalı olarak başlayan toplantıya, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkanı ve iş insanı Nihat Özdemir, Zorlu Holding Yönetim Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı katıldı.

TOPLANTI 7 SAAT SÜRDÜ

Bakan Nebati, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde iş dünyası, reel sektör temsilcileri ve STK başkanları ile buluştu. Basına kapalı düzenlenen toplantı, yaklaşık 7 saat sürdü.

Toplantıda Nureddin Nebati, yeni dönemdeki ekonomi politikaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Türkiye’nin lojistik altyapısı, ihracat ve üretim kapasitesi hakkında bilgiler veren Nebati, küresel ekonomide yaşanan yapısal değişime de değindi.

Nebati, serbest piyasadan geri adımın asla söz konusu olmadığını vurgulayarak, devletin her alanda destekleyici olmaya devam edeceğini söyledi.

KATILIMCI ANLAYIŞ VURGUSU

İş dünyası, STK başkanları, kamu ve özel bankaların genel müdürlerinin katıldığı toplantıda, sunumdan sonra iş dünyası temsilcilerine tek tek söz veren Bakan Nebati, farklı sektörlerin görüş ve sorunlarını dinledi.

Bakan Nebati ve iş dünyası temsilcileriyle istişareye dayalı gerçekleşen toplantıda, katılımcı bir anlayışla hareket edileceğinin altı çizildi.

Yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla sektör temsilcileriyle yapılan toplantıların gelecek dönemde de devam etmesi bekleniyor.

"TÜRK EKONOMİSİNE VE TÜRK İŞ DÜNYASINA GÜVENİYORUZ"

Bakan Nebati’nin iş dünyası temsilcileriyle İstanbul'da bir araya gelmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’nin artık cari fazlayı hedef alan yeni bir yolda yürüdüğünü belirtti.

Avdagiç, "Sayın Bakanımızın üretime dayanan yeni politika eksenini benimsiyoruz. İş dünyası olarak da hedefimiz yüksek ihracat, yüksek istihdam, düşük cari açık. Bu süreçte dünyada olduğu gibi enflasyonla mücadelemiz sürecek. Eski gücüne kavuşacak hizmet ve turizm gelirleri, ihracat artışı ve cazip yatırım ikliminin etkisiyle temel göstergeler ekonomik gücümüzü yansıtan bir seviyeye ulaşacağız. Türkiye ekonomisine ve Türk iş dünyasına güveniyoruz." değerlendirmesini yaptı.