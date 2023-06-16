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Dışişleri Bakanı Fidan, yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği görevi Tanju Bilgiç'e, Paris Büyükelçiliği görevi ise Yunus Demirer'e verildi.

Giriş: 16.06.2023 - 14:49 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Bakan Fidan, yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti
DHA

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, büyükelçilere yeni görevlerini tebliğ etti.

Buna göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak görevlendirildi. Paris Büyükelçiliğine Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz ise Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

Öte yandan Varşova Büyükelçiliğine Rauf Alp Denktaş, Asuncion Büyükelçiliğine Yavuz Kül, Fas Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç, Kiev Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdindeki Daimi Temsilciliğe Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Nevzat Uyanık, Madrid Büyükelçiliğine de Nüket Küçükel Ezberci görevlendirildi.

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