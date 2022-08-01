Balkanlar'da gerilim yaşayan Sırbistan ve Kosova'nın dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İki bakana, gerilimi azaltmak için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ilettik. Türkiye olarak balkanların barış ve istikrarına önem veriyoruz" ifadesini kullandı

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."