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Arnavutköy'de annesiyle kavga eden babasını öldürdü

İstanbul Arnavutköy'de dehşet dolu dakikalar yaşandı. İlçede bir kişi, annesiyle kavga eden babasını pompalı tüfekle öldürdü. Zanlı saatler sonra teslim olurken, anne ise bu sırada cinayeti kendisinin işlediğini belirterek suçu üstlenmek istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Giriş: 09.06.2023 - 10:11 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Babasını öldürdü, annesi suçu üstlenmek istedi!
DHA

Arnavutköy'de bir süredir ayrı yaşadığı eşiyle kavga eden Ferhat Özkaraca'yı gören oğlu pompalı tüfekle ateş etti.

DHA'da yer alan habere göre ağır yaralanan Özkaraca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir ayrı yaşayan Ferhat Özkaraca ve eşi Ayşegül Özkaraca dün bir araya geldi. Çiftin arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Özkaraca'nın kardeşleri araya girerek çifti sakinleştirmeye çalıştı.

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Ferhat Özkaraca

EVDE BAŞLAYAN KAVGA SOKAĞA TAŞTI

Tartışma kavgaya dönüşürken, çift sokağa çıktı. Bu sırada Özkaraca çiftinin yaşları 23, 21 ve 19 olan 3 oğlu geldi. Çocuklarından biri, annesiyle kavga eden babasını görünce evde bulunan pompalı tüfekle babasına ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ferhat Özkaraca, yakınları tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesine götürüldü.

Özkaraca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, Ayşegül Özkaraca'yı gözaltına aldı.

Ayşegül Özkaraca ifadesinde, cinayeti kendisinin işlediğini, eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve bu yüzden bir süredir ayrı yaşadıklarını söyledi. Olay yerinden kaçan çiftin çocuklarından 19 yaşındaki F.Ö olaydan 3 saat sonra karakola giderek teslim oldu. Özkaraca çiftinin diğer 2 oğlunu ise polis her yerde arıyor.

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