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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Aydos Ormanı'nda yangın çıktı | Son dakika haberleri

        Aydos Ormanı'nda yangın çıktı

        İstanbul'da Aydos Ormanı'ndan yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 15:36 Güncelleme: 12.07.2025 - 15:47
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        Aydos'ta yangın çıktı
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        Pendik Aydos Ormanı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman yolunda etkili olan yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, meydana gelen yangın havadan görüntülendi.

        Aydos Ormanı’nda çıkan yangına ilk müdahale itfaiye ekiplerince yapılırken, çevre ilçelerden gelen takviyelerle de hava desteği sağlandı. Edinilen bilgilere göre, Sarıyer’den gönderilen bir yangın söndürme helikopteri bölgedeki söndürme çalışmalarına katılarak yangına müdahale etti.

        Havadan görüntülenen orman yangınında ormanın çeşitli noktalarında devam eden alevler ve müdahale ekiplerinin koordineli çalışmaları kaydedildi. Yangının kontrol altına alındığını öğrenilirken, soğutma çalışmaları ise hala devam ediyor.

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