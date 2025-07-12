Haftanın Kitapları

FIRTINADAKİ ÇOCUK SUZAN ORTO

(Sibel Kırcadere Uslu)



Sibel Kırcadere Uslu'nun zengin bir hayal gücüyle örülmüş romanları Mona Kitap etiketiyle raflarda yerini aldı. Fantastik hikayelerle örülü güçlü anlatımı ve muhteşem karakterleriyle dikkat çeken Suzan Orto'yu destekleyen ilk kitap Kehanetteki Çocuk Suzan Orto ve merakla beklenen devam kitabı Fırtınadaki Çocuk Suzan Orto , genç okurları hayal gücünün sınırları zorlayan bir evrende nefessiz bir maceraya davet ediyor: Ait olduğu yeri bulduğuna inanan Suzan, köylülerin de yardımıyla Ortoköy’deki hayatını ilmek ilmek işler. Fakat hiç ummadık bir anda köyde bir fırtına başlar. Günlerce dinmeyen ve köyü yerle bir eden bu fırtınanın tek bir sebebi olabilir: köydeki tek yabancı, Suzan. Suzan şimdi hem köyü kurtarmak hem de kendini kabul ettirmek zorundadır. Bütün cesaretini toplar ve bu kez yeni bir bilinmeyene, daima korkulana, Yasaklı Orman’a doğru yola çıkar. Suzan olduğuna inandığı mı, yoksa köylülerin sandığı kişi mi? Kim olduğunu aradığı bu yolculukta bulduğu cevaplar onu mutlu edecek mi? Suzan’ın soluk kesen macerası devam ediyor!