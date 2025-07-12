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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Bakırköy'de raylarda duran yavru kediyi fark eden makinist treni durdurdu | Son dakika haberleri

        Bakırköy'de raylarda duran yavru kediyi fark eden makinist treni durdurdu

        Bakırköy'de Marmaray makinisti raylarda duran yavru kediyi fark edince, treni durdurdu. Yavru kediyi raylardan alan makinist, durakta bekleyen yolculara teslim etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 10:13 Güncelleme: 12.07.2025 - 10:29
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        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
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        Bakırköy Marmaray durağında rayların üzerinde duran yavru kediyi fark eden makinist, treni durdurdu. Trenden inerek yavru kediyi alan makinist, kediyi durakta bekleyenlere teslim etti. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Olay, dün öğle saatlerinde Bakırköy Marmaray durağında yaşandı. Marmaray seferini yapan makinist, durağa yaklaştığı sırada rayların üzerindeki yavru kediyi fark etti. Bunun üzerine treni durduran makinist, raylara inerek kediyi aldı.

        Makinist kediyi durakta bekleyenlere teslim ederken, yolcular da alkışlayarak makiniste teşekkür etti. Makinist daha sonra trene binerek seferine devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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