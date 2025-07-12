Rusya'daki Çuvaş Türklerinin ana yurdu: Çuvaşistan Özerk Cumhuriyeti

Çuvaşistan Cumhuriyeti’nin Türkiye ile dış ticaret hacmi, 2024 yılında yaklaşık 13 milyon dolar; bu yılın ilk üç ayında ise 2 milyon 300 bin dolar olarak gerçekleşti. Çuvaşistan, Türkiye’ye başta inorganik ve organik kimyasal ürünler olmak üzere nükleer reaktör ekipmanları, ağaç ve orman ürünleri ile cam ürünleri ihraç ediyor.