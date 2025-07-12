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        Haberler Objektife Takılanlar Devrim Özkan'ın eğlence Boğaz'ı - Magazin haberleri

        Devrim Özkan'ın eğlence Boğaz'ı

        Devrim Özkan, arkadaşlarıyla çıktığı tekne gezisinde Boğaziçi'ni adeta inletti. Özkan ve arkadaşlarının Boğaziçi'nde denize girme deneyimi de yaşadığı gezi, gün batımıyla sona erdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 10:59 Güncelleme: 12.07.2025 - 11:06
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        Eğlence Boğaz'ı
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Devrim Özkan, Onur Büyüktopçu, Eslem Akar, Seren Şirince, Gözde Türker ve Güler Hivda Zizan Alp, Boğaziçi'nde tekne turuna çıktı.

        Bir hayli eğlenceli anlara sahne olan gezide grup, önce boğaz turu yaptı ardından tekneyi Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün ayağına çekti.

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        Devrim Özkan, tekne eğlencesinde danslarıyla dikkatleri üzerine çekti. Kahkahaların eksik olmadığı grupta, Özkan dans ederken arkadaşları da alkışlarla tempo tuttu. Eğlencenin dozunu artıran grup, sonrasında suya girerek serinledi.

        İskelenin önüne demir atan teknede kutlama havası sürerken, Devrim Özkan bu kez kafasının üstünde bardak çevirerek herkesi güldürdü.

        O anlar arkadaşları tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Gün sonunda sudan çıkan grup, üstlerini değiştirerek denizin ve gün batımının tadını çıkarmaya devam etti.

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        #Devrim Özkan

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