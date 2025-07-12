Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Cevap, bir Viking kralında saklı: Bluetooth neden bu isimle anılıyor?

        Cevap, bir Viking kralında saklı: Bluetooth neden bu isimle anılıyor?

        Bluetooth kulaklıklarla müzik dinliyor, cihazlar arasında kablosuz veri aktarıyoruz. Ancak bu modern teknolojinin ismi aslında Orta Çağ İskandinavya'sına, bir Viking kralına uzanıyor. Bluetooth'un hikayesi sadece teknolojiyle değil, tarih ve sembolizmle de örülü. İşte kablosuz iletişimin arkasındaki ilginç isim öyküsü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 07:30 Güncelleme: 12.07.2025 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bugün hemen herkesin cebinde ya da kulağında bir Bluetooth cihazı var. Ancak bu kablosuz teknolojinin adının neden “mavi diş” anlamına geldiğini hiç merak ettiniz mi? Aslında bu isim, bin yıl öncesine uzanan bir krallık ve birleşme hikayesini taşıyor. Modern iletişimin temel taşlarından biri olan Bluetooth’un arkasındaki tarihi yolculuğa yakından bakalım!

        • 2

          BLUETOOTH TEKNOLOJİSİNE GENEL BAKIŞ

          Bluetooth, kısa mesafelerde kablosuz veri aktarımına olanak sağlayan bir teknolojidir. 1990’ların sonunda geliştirilen bu sistem, cihazlar arası kablo karmaşasını ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Bugün kulaklıklardan arabalara, bilgisayarlardan akıllı ev cihazlarına kadar sayısız alanda kullanılmaktadır.

        • 3

          BİR VİKİNG KRALI: HARALD “BLUETOOTH” GORMSSON

          Bluetooth adının ilham kaynağı, 10. yüzyılda yaşamış Danimarka kralı Harald Gormsson’dur. “Bluetooth” yani “Mavi Diş” lakabıyla anılan Harald, Danimarka’yı birleştirmesiyle bilinir. Lakabının kökeni tam olarak bilinmese de, dişlerinden birinin çürük olduğu ve mavi göründüğü rivayet edilir.

        • 4

          NEDEN TEKNOLOJİYE ONUN ADI VERİLDİ?

          1996’da Intel, Ericsson, Nokia ve diğer teknoloji şirketleri, kısa mesafeli kablosuz iletişim üzerine ortak bir standart oluşturmak için bir araya geldi.

          Intel’den Jim Kardach, bu teknolojiyi geçici olarak “Bluetooth” olarak adlandırdı. Çünkü Harald Bluetooth’un Danimarka ve Norveç’i birleştirmesi gibi, bu teknoloji de farklı cihazları birleştiriyordu.

        • 5

          LOGOYA GİZLENEN TARİH

          Bluetooth logosu da Viking geçmişine bir gönderme yapar. Logo, Harald Bluetooth’un adının runik harflerle yazımından esinlenmiştir. H ve B harflerinin birleşimiyle oluşan sembol, hem tarihi hem teknolojiyi aynı potada eritir.

        • 6

          GEÇİCİ BİR İSİMDEN KÜRESEL MARKAYA

          Başta sadece proje adı olarak düşünülse de “Bluetooth” ismi beklenmedik şekilde yaygınlaştı. Daha sonra önerilen resmi isimler yerine, bu tarihsel ve dikkat çekici ad kalıcı hale geldi. Bugün Bluetooth, hem teknolojinin hem de hikâye anlatımının gücünü bir arada taşıyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları
        AB nüfusu 450 milyonu aştı
        AB nüfusu 450 milyonu aştı
        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!
        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!
        Filenin Sultanları, Çekya'ya takıldı!
        Filenin Sultanları, Çekya'ya takıldı!
        Tayin kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Tayin kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        "SDG'ye bağımsız yönetim kurma yükümlülüğümüz yok"
        "SDG'ye bağımsız yönetim kurma yükümlülüğümüz yok"
        Silah bırakma süreci dış basında
        Silah bırakma süreci dış basında
        Orkun Kökçü'nün geliş tarihi belli oldu!
        Orkun Kökçü'nün geliş tarihi belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Barça ve B.Münih peşinde!
        Barça ve B.Münih peşinde!
        "ABD'den silah tedariki başladı"
        "ABD'den silah tedariki başladı"
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Özel: Partimiz barışın yanındadır
        Özel: Partimiz barışın yanındadır
        Kyle Walker-Peters, Beşiktaş'ta!
        Kyle Walker-Peters, Beşiktaş'ta!
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa