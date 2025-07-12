Cevap, bir Viking kralında saklı: Bluetooth neden bu isimle anılıyor?

Bugün hemen herkesin cebinde ya da kulağında bir Bluetooth cihazı var. Ancak bu kablosuz teknolojinin adının neden “mavi diş” anlamına geldiğini hiç merak ettiniz mi? Aslında bu isim, bin yıl öncesine uzanan bir krallık ve birleşme hikayesini taşıyor. Modern iletişimin temel taşlarından biri olan Bluetooth’un arkasındaki tarihi yolculuğa yakından bakalım!