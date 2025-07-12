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        Ünlüler plajı

        Furkan Andıç, Özge Borak, Ceren Moray, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Ezgi Eyüboğlu gibi ünlü oyuncular Bodrum'da görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 10:06 Güncelleme: 12.07.2025 - 10:07
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Furkan Andıç, Özge Borak, Ceren Moray, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Ezgi Eyüboğlu, Bodrum Yalıkavak’ta bulunan bir otelin plajında objektiflere yansıdı. Ünlü isimler, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

        Özge Borak, denize girmemeyi tercih ederek, yaklaşık 5 saat boyunca şezlongta güneşlendi.

        Sadece bir ara arkadaşının ziyareti üzerine ayağa kalkan Özge Borak, kısa sohbetin ardından yeniden dinlenmeye geçti.

        Furkan Andıç, oyuncu arkadaşlarıyla uzun uzun sohbet ettikten sonra denize girerek serinledi. Gün boyu keyifli anlar yaşayan oyuncu, tatilin tadını doyasıya çıkardı.

        Ceren Moray ise arkadaşıyla sahilde sohbet ederek vakit geçirdi. Gün içinde kanoya binmek isteyen Moray'ın, kanoyu iskeleye kadar neredeyse sürükleyerek taşıdığı görüldü. Moray’ın arkadaşı ise bu sırada yardımcı olmamayı tercih etti. Sonunda kanoya binmekten vazgeçen oyuncu, güneşlenmeye geri döndü.

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        Ezgi Eyüboğlu, denize girip güneşlenerek gününü geçirirken, genç oyuncu Burak Berkay Akgül’ün sevgilisi Özge Yağız olmadan tek başına tatil yaptığı gözlemlendi.

        "YALIKAVAK DOLMUŞU"

        Deniz keyfi sonrası kalabalık arkadaş grubu, en fazla 6 kişilik olduğu belirtilen tekneye 12 kişi binince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

        Kalabalık tekneyi gören tatilciler; "Yalıkavak dolmuşu mu bu?" şeklinde yorumda bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ceren Moray
        #Özge Borak
        #furkan andıç
        #Cem Yiğit Üzümoğlu
        #Ezgi Eyüboğlu

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