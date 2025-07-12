Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün geliş saatini açıkladı!
Beşiktaş, transferde anlaşmaya vardığı Orkun Kökçü'yü taşıyan uçağın saat 18.00'de İstanbul'da olacağını açıkladı.
Beşiktaş, yeni transferi Orkun Kökçü'nün geliş saatini açıkladı.
Milli futbolcuyu taşıyan uçak saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Orkun Kökçü’yü taşıyan uçak, bugün saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak." ifadelerine yer verildi.
UÇAKTAN VİDEO PAYLAŞILDI!
Beşiktaş, sosyal medya hesabından Orkun Kökçü'nün uçakta çekilmiş videosunu yayınladı.
SEZON KARNESİ
Kökçü, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 55 resmi maça çıktı ve bu süreçte 12 gol, 11 asistlik dikkat çekici bir performans sergiledi.