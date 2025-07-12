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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Sultangazi'de kıraathane sahibiyle tartıştı; çöpleri balkondan müşterilerin üzerine attı | Son dakika haberleri

        Sultangazi'de kıraathane sahibiyle tartıştı; çöpleri balkondan müşterilerin üzerine attı

        Sultangazi'de bir apartman sakiniyle kıraathane işletmecisi arasında yaşanan tartışma farklı bir boyuta ulaştı. Apartman sakini, kıraathane işletmesinin müşterilerinin üzerine çöp döktü. Olay anı kameralara yansırken, kıraathane işletmecisi şikayetçi oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 13:11 Güncelleme: 12.07.2025 - 13:22
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        Kıraathaneye çöp yağdı!
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        Sultangazi'de, iddiaya göre kıraathane işletmecisi E.Y. ile sorun yaşayan Leyla Y., çöpleri balkondan kıraathanenin önünde oturan müşterilerin üzerine attı. Mahalle sakinleri, her hafta yaşanan olayla ilgili çözüm arayışına girerken, Leyla Y.'nin çöpleri attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Cebeci Mahallesi 2569. Sokak'ta 17 Haziran'da yaşandı. İddiaya göre, kıraathane işletmecisi E.Y. ile aralarında sorun yaşandığı öğrenilen Leyla Y., evdeki çöpleri balkondan kıraathanenin önünde oturan müşterilerin üzerine attı. Bu durumun haftada bir gün tekrarlandığını belirten mahalle sakinleri, defalarca uyarıda bulunmalarına rağmen herhangi bir çözüm bulunamadı.

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        Şikayetler üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Leyla Y. daireye gelen ekiplere kapıyı açmayıp, görevlilere de zorluk çıkardı. İşletme sahibi E.Y. ise olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Çevre sakinleri bu soruna çözüm beklerken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

        'ÇÖPÜ BİRİKTİRİYOR, YUKARIDAN İNSANIN ÜSTÜNE ATIYOR'

        Mahallede lokanta işleten Mustafa Kaya, "İki gün önce sabah erken saatlerde dükkanımı açmaya gidiyordum. Bir ses duydum, baktım önüme attı çöpü, yukarıdan aşağıya. Biz daha önce defalarca karşılaştık aynı şeyle. Çok aşırı şekilde kokuyordu. Daha önceden bunu biriktiriyor. Biriktirdiği çöpü atıyor. Kasıtlı bir şekilde atıyor. Binada ne sıkıntısı varsa kasıtlı bir şekilde biriktiriyor, çöpü atıyor. Çöpü aşağıya atması kasıtlı. Ki burası bir ekmek teknesi, mekan. Bütün müşterisi adamın dağıldı burada. Yaklaşık 3 aydır böyle. Aşırı şekilde çöpü biriktiriyor. Biriktirdikçe yukarıdan insanın üstüne atıyor böyle. Arkadaşlar şikayetçi oldu. Biz davamızı açtık. Karakola bildirdik, savcıya bildirdik. Şu an beklemedeyiz" dedi.

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