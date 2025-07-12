Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
Fenerbahçe'nin transferde anlaşmaya vardığı Archie Brown, İstanbul'a geldi. İngiliz oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
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Fenerbahçe'nin Milan ile transferi için rekabet ettiği Archie Brown, İstanbul'a geldi.
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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya konuşan Archie Brown, "Milan ile anlaşmam aslında neredeyse tamamlanmıştı. Gitmeye hazırdım. Ama sonra gece saatlerinde Fenerbahçe başkanından bir telefon aldım. Her şey o anda değişti. Gösterdiği tutku, vizyonu… kararı netleştirdi. Fenerbahçe’ye gelmem gerektiğini biliyordum." ifadelerini kullandı.
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ANLAŞMA DETAYLARI
Sağlık kontrollerinden geçecek olan Archie Brown, Fenerbahçe ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
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Fenerbahçe, Archie Brown'un bonservis bedeli için Gent'e 8 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay verecek.
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Öte yandan Archie Brown, Fenerbahçe'de yıllık 1,5 milyon euro maaş alacak.